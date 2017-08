Es könnte nicht besser laufen für Hakan Yakin: Als Assistenztrainer von Bruder Murat steht er mit dem FC Schaffhausen auf Platz 1 der Challenge League. Und auch privat geht es dem Ex-Nati-Star mit dem feinen linken Füsschen überragend: Wie BLICK erfuhr, wird Hakan Yakin wieder Vater!

Yakin sagt: «Ja, meine Frau Tanja schenkt mir im September eine Tochter. Ich freue mich riesig. Ich bin ein Familienmensch und liebe Kinder. Es könnte mir nicht besser gehen.» Mit Tanja hat er bereits die Söhne Diego (7) und Dylan (4), zudem ist er Vater von Zwillingen (9) und einer Tochter (13). Seine Tochter ist also sein 6. Sprössling.

«Diego und Dylan freuen sich nun riesig auf ihre kleine Schwester», sagt Yakin. «Und ich auch. Wenig Schlaf macht mir nichts aus, ich käme auch mit zwei Stunden pro Nacht klar. Ich bin sicher einer, der meine Frau sehr entlastet.»

Heisst? «Nachts aufzustehen, frische Windeln zu machen, den Schoppen zu geben – darin bin ich ein absoluter Vollprofi. Das ist Routine bei mir – Kinder machen mich einfach glücklich.»

Tritt einer der Söhne in die Fussstapfen von Papa Hakan (ex Basel und Stuttgart) oder Onkel Murat (ex FCB und Kaiserslautern)? «Dylan ist noch nicht so auf den Geschmack gekommen. Diego ist schon sehr weit», sagt Yakin, «es gibt keinen Tag in seinem Leben, wo Fussball keine Rolle spielt.»

Jubeln lernen auf Youtube

Diego spielt bei den F-Junioren – und schaut sich auch Videos seines berühmten Vaters an. «Die Jungen schauen aber heute vor allem, wie man jubelt. Er untersucht mich vor allem nach diesen Kriterien, wobei ich ja keinen speziellen Jubel hatte. Auf Youtube schauen sie sich Griezmann, Ronaldo, Neymar oder Pogba an, wie sie sich nach Toren verhalten. Und stellen es dann auf dem Fussballplatz nach.»

Klar ist für Yakin: Weitere Kinder sind nicht geplant. «Die Familienplanung ist nun abgeschlossen», sagt er.