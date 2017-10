Das wars! Tennis-Königin Martina Hingis (37) beendet ihre Karriere.

Nach den WTA-Finals in Singapur ist Schluss.

«Offizieller Abschied ist erst nach dem letzten Spiel, was hoffentlich am Sonntag sein wird», sagt Hingis zu BLICK. Dann steht in Singapur der Doppel-Final auf dem Programm, wo sie mit Partnerin Yung-Jan Chan noch einmal ein Turnier gewinnen will.

23 Jahre nach ihrem ersten Profi-Auftritt 1994, nach 43 Turniersiegen im Einzel und 57 im Doppel beendet die Ostschweizerin ihre grosse Karriere.

Hingis war insgesamt während 209 Wochen die Nummer 1 der Einzel-Weltrangliste, in der Doppel-Weltrangliste während 67 Wochen. Sieben Grand-Slam-Titel errang sie als Einzelspielerin, sogar deren 13 im Doppel. (fbi/eg)