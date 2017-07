Der Serbe machts wegen Verletzung wie Federer: Novak Djokovic bricht Saison vorzeitig ab!

Djokovic macht den Federer!

Wie der Tennis-Maestro vor Jahresfrist, bricht Novak Djokovic seine Saison 2017 nach Wimbledon vorzeitig ab. Bei Federer wars das Knie, bei Djokovic der Ellbogen.

Der Serbe informiert die Tennis-Welt am Mittwochmittag per Live-Video auf Facebook aus Belgrad. «Es ist keine einfache Entscheidung», so die Noch-Welt-Nummer 4. Die Schmerzen seien aber zu gross.

Er habe zahlreiche Ärzte «von beiden Enden der Medizin» konsultiert. Alle würden ihm zu einer Pause raten. In den nächsten Monaten werde er deshalb kein Tennis-Racket in die Hand nehme. Die Ellbogenverletzung behindere ihn schon seit mehr als einem Jahr.

«Alles passiert aus einem Grund. Drum versuche ich jetzt diese Zeit so gut wie möglich zu nutzen», so der Djoker weiter. Er wolle das Familienleben geniessen und freue sich auf die Geburt seines zweiten Kindes, welches Ehefrau Jelena erwartet.

Djokovic hat auch sonst Neuigkeiten. Andre Agassi, der ihn seit den French Open im Mai betreut, werde auch nächste Saison zu seinem Trainerteam gehören.

Der Saisonabbruch von Djokovic hat Auswirkungen auf die Weltrangliste. Zum ersten Mal seit 10 Jahren (!) rasselt «Nole» am Montag aus den Top 4. Auch die Punkte des Final-Einzugs an den US Open vor Jahresfrist (Niederlage gegen Stan Wawrinka) wird der Serbe nicht verteidigen können. Das voraussichtliche Comeback im Januar wird er deshalb ausserhalb der Top Ten in Angriff nehmen.

Die Parallelen zu Roger Federer sind offensichtlich. Dieser kam bekanntlich magisch zurück, triumphierte gleich bei den Australian Open.

Ob dem «Djoker» ähnliche Wundertaten gelingen? Die Saison geht erstmal ohne ihn weiter. Ab dem 7. August steigt mit dem ATP-1000-Turnier in Montreal das nächste Tennis-Highlight. Die US Open beginnen am 28. August. (rab)