Thalmanns Goalie-Flop kostet EM-Viertelfinal: «Ich wollte den Ball drüber lenken»

Was für ein bitterer Abend für die Frauen-Nati! Das 1:1 in Breda gegen Frankreich im Spiel des Jahres ist zu wenig, um an der EM in Holland in die K.o.-Runde einzuziehen. Statt am Sonntag im Viertelfinal (wohl gegen England) anzutreten, besteigen die Nati-Girls heute in Amsterdam Swiss-Flug LX 729 und landen um 16.20 Uhr in Zürich-Kloten.

Mit einem 1:1 gegen Grossmacht Frankreich im Gepäck, das eine Niederlage ist. 57 Minuten steht ist die Schweiz dank Ana Maria Crnogorcevics Kopftor mit einem Bein im Viertelfinal.

Dann kommt die fatale 76. Minute. Frankreich-Star Camille Abily tritt einen Freistoss– Goalie Gaelle «Gaga» Thalmann (31) lässt den nicht wirklich platzierten Schuss reinflutschen. Das Thalmann-Drama. Es ist der Goalie-Flop, mit dem die nach der Roten Karte früh dezimierten Französinnen den Schweizer Beton doch noch knacken.

«Es tut mir sehr leid für die Mannschaft», sagt Thalmann geknickt. «Wir sind alle sehr enttäuscht. Ich habe mich wie das ganze Team im Laufe des Turniers steigern können. Dann passiert mir dieser blöde Fehler. Es war ein Handfehler, ich wollte den Ball drüber lenken. Wenn man als Goalie einen Fehler macht, bedeutet das leider ein Gegentor.»

Trost bekommt Thalmann noch auf dem Feld von den Mitspielerinnen. Abwehrchefin Lia Wälti sagt traurig: «Gaga weiss selber, dass sie bei diesem Tor nicht gut aussieht. Aber sie hat uns in der ersten Halbzeit auch zwei, drei mal gerettet. Am Ende war es die eine Standardsituation zu viel.»