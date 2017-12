Tickets, Flug, Hotel und Food: So teuer wird die WM für die Nati-Fans

Brasilien, Costa Rica und Serbien sind die Gegner in der Gruppenphase. Durchaus machbar, denkt sich der optimistische Schweizer Fan. Der euphorische denkt gar an einen WM-Titel für Sommer, Xhaka, Shaqiri & Co.

Doch was würde es einen Fan kosten, bis in den Final bei jedem Spiel dabei zu sei? Was müsste er für Flüge, Stadion-Tickets, Hotels und Verpflegung ausgeben bis zum Final in Moskau?

Die deutsche Agentur «TravelBird» hat für alle 32 teilnehmenden Nationen die Kosten bis in den Final berechnet. Für die VIP- und die Standard-Variante.

Die Fans schlafen die Nacht nach dem Spiel in einem Hotel am Spielort, fliegen am nächsten Tag weiter. Die VIPs logieren in 5-­Sterne-Tempeln, für die ­Normalsterblichen stehen 3-Sterne-­Hotels zur Verfügung. Der VIP sitzt auf gepolsterten Sitzen in der Preisklasse 1, der Normalo in der Klasse 3. Und die Kosten bis zum Final mit Schweizer Beteiligung?

Der VIP muss dafür laut «TravelBird» 15 '872 Franken. hinblättern, der Normalsterbliche «nur» 6240 Franken.

In Rostow, wo die Schweiz die WM gegen Brasilien startet, ist der Besuch der Kunst­galerie ein Must. In Kaliningrad wärs der Königsberger Tiergarten. In Nischni Nowgorod an der Wolga locken die 13 Türme des 1501 gebauten Kremls. Nischni Nowgorod ist in der Liste der 100 Städte des Unesco-Welterbes.