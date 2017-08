Treffen der alten Kumpels: Neymar zurück in Barcelona

Neymar hat es nicht lange in Frankreichs Hauptstadt ausgehalten. Schon am Dienstag wird der teuerste Spieler der Fussballgeschichte wieder in Barcelona gesichtet. Begleitet wird seine Rückkehr von Teamkollege Dani Alves.

Der 25-Jährige stattet seinen Ex-Mitspielern einen Besuch ab – und wie das heute üblich ist, posten er und seine Barça-Freunde fleissig Fotos in den sozialen Medien.

Dabei bekommt vor allem Abwehrchef Gerard Piqué sein Fett weg. Messi nimmt den Hünen mit einem Instagram-Post auf die Schippe. «Der Floh» schreibt unter einem Bild mit Neymar und Sturmpartner Suarez: «Volvió», was soviel bedeutet wie «Er kehrt zurück» und markiert Piqué.

Volvi#emo#w7M=## @3gerardpique A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Aug 22, 2017 at 10:08am PDT

Auch Der PSG-Neuzugang selbst nimmt seinen ehemaligen Kick-Partner auf den Arm. Unter einem Selfie der beiden schreibt er: «Se queda», auf Deutsch «er bleibt», mit einem lachenden Smiley.

Se queda #emo#8J+kmQ==###emo#8J+PvQ==## @3gerardpique A post shared by Nj neymarjr (@neymarjr) on Aug 22, 2017 at 10:47am PDT

Beide Fotos beziehen sich auf einen älteren Beitrag des Barça-Abwehrchefs. Zwei Wochen vor Neymars Abreise nach Paris postet Piqué ein fast identisches Bild mit ebendiesem Spruch und liess die Barça-Fans hoffen, vergebens.

Se queda. A post shared by Gerard Piqu#emo#w6k=## (@3gerardpique) on Jul 23, 2017 at 1:51pm PDT

Neymar vermisst ganz offensichtlich seine alten Weggefährten. Der 222-Millionen-Mann zeigt sich zum Schluss noch mit seiner ganzen «Gang». Ein Gruppenfoto mit dem Titel «Amigos», Freunde.(jsl)