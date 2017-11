Es ist ein riesiger Eklat. Serie-A-Klub Udinese Calcio greift auf seiner Homepage den Schweizer Fussball-Verband an. Der Klub von Valon Behrami (32) fordert, dass der Nati-Star aus dem Camp in Belfast sofort nach Italien abreist.

Worum geht es? Die Italiener sind sauer, dass ihnen eine falsche Diagnose unterstellt wird. 20 bis 25 Tage Pause sagten sie Behrami nach dessen Oberschenkelzerrung voraus - und somit das Verletzungs-Out in den WM-Playoffs. Sowohl morgen in Nordirland wie auch beim Rückspiel am Sonntag in Basel.

Udinese fühlt sich von Behrami-Aussage provoziert

Behrami selbst sagt: «Ich entscheide selber, ob ich spiele.» Eine Aussage, die nun offenbar seinen Klub provoziert. Denn Udinese wirft dem Schweizerischen Fussball-Verband Verfahrensfehler vor und hat die Fifa eingeschaltet.

Udinese Calcio behauptet, der SFV hätte bis zum 22. Oktober ein Aufgebot für den Spieler schicken müssen. Dies sei aber erst am 27. Oktober geschehen. Deswegen fordert Udinese Behrami nun auf, das Nati-Camp sofort zu verlassen. Und droht mit allen juristischen Schritten. Auch vor zivilrechtlichem Gericht.

Noch keine SFV-Stellungnahme

Der Schweizerische Fussball-Verband klärt die Situation genau ab, gibt zur Zeit noch keine Stellungnahme ab.

BLICK fragt bei Valon Behrami nach, ob er abreise. Der Mittelfeld-Kämpfer: «Ich weiss noch nicht.»

Ein unnötiger Wirbel, den die Mannschaft vor dem heissen Kampf morgen in Belfast definitiv nicht braucht. Zumal die Einsatz-Chancen von Behrami gegen null tendieren und Trainer Vladimir Petkovic bereits sagte: «Wir werden kein Risiko eingehen.»