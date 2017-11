Unfassbare Szenen bei Velo-Rennen in Hainan: Chinese prügelt auf Schweizer Nationalteam ein!

Prügel für das Schweizer Nationalteam in China!

Der Velo-Profi Wang Xin (25) vom chinesischen Team Keyi Look rastet im Zielraum nach der 7. Etappe völlig aus und geht auf Mitglieder des Schweizer Nationalteams los!

Was ist passiert? Während der Etappe stürzt Wang Xin. Der Chinese ist sich sicher: Das war wegen des Schweizer Begleitautos! Wütend wirft er einen Bidon auf das Fahrzeug, in dem auch der Schweizer Nationaltrainer Danilo Hondo (43) sitzt.

Doch sowohl die Schweizer als auch die Rennkommissäre sind sich sicher: Der Sturz erfolgte nicht aufgrund einer Kollision mit dem Auto.

Eklat im Zielraum

Im Ziel möchte sich das Schweizer Team dennoch bei den Chinesen erkundigen und «Respekt zollen». Doch davon will Wang Xin nichts wissen.

Erst nimmt er Getränkedosen von einem Stand, wirft sie auf Hondo. Dann geht er auf den Mechaniker der Schweizer, Zarco Postic, los, wirft ihn zu Boden, schlägt und tritt auf ihn ein wie ein Irrer! Mit den Veloschuhen versucht er sogar den Kopf zu treffen!

Nur mit Mühe kann Schlimmeres verhindert werden – auch, weil die Schweizer völlig ruhig bleiben.

Doch Wang Xin hat noch nicht genug. Aus dem Auto holt er eine Standpumpe und will damit auf Nationaltrainer Hondo los!

«Haben nur darauf gewartet»

Hondo erklärt: «Wir wollten nach vorne fahren, um Dylan (Page, Anm.d.Red.) zu verpflegen. Wir wollten am Feld vorbeifahren, was aber nicht ging. Also hielten wir links an.»

Als das Feld wieder vorbeizieht, kommts zum Sturz von Wang Xin. Hondo: «Der Chinese hing sich am Vorderrad eines anderen Fahrers auf und ist gestürzt. Er war der Meinung, wir hätten ihn umgefahren. Aber wir waren schon im Anhalteprozess, was auch eine Medienfrau vom Veranstalter, die bei uns im Auto sass, gesehen hat. Er berührte das Auto erst, als er schon gestürzt war. Auch der Rennkommissar am Ende des Feldes hat gesehen, dass wir uns korrekt verhalten haben.»

Dieser Meinung sind Wang Xin nicht. Als die Schweizer sich im Ziel dem Chinesen näherten kommts zum Prügel-Eklat. «Als wir hinkamen um zu fragen, ob alles klar ist, ob wir noch was tun können, ist der komplett ausgerastet. Die haben nur darauf gewartet», so Hondo.

Auch Fabian Lienhard (24), der für das Team Voralberg an der Tour of Hainan unterwegs ist, bestätigt den Vorfall: «Mit dem sportlichen Leiter des chinesischen Teams hatten die Schweizer schon alles geregelt bis im Ziel. Bis dann dieser Fahrer total ausgerastet ist. Die Schweizer verhielten sich aber ganz ruhig und verhinderten wohl noch Schlimmeres.»

Die Prügel-Szenen bleiben nicht ohne Konsequenzen: Wang Xing wird sofort gesperrt. Und auch das Team Keyi Look wird von der Tour of Hainan ausgeschlossen.