Stellen Sie sich vor, Sie legen im Schwimmbecken in einem WM-Rennen eine Topzeit hin und brechen dabei sogar den Weltrekord. Nur jubelt keiner im Stadion und eine Goldmedaille gibts auch nicht.

Genau so ergeht es der Schwedin Sarah Sjöström (23). Sie krault am Sonntagabend an der WM in Budapest zu einem Fabelweltrekord - und fast niemand merkt es. Olympiasiegerin Sjöström knackt nämlich als Startschwimmerin der schwedischen 4x100-Meter-Staffel als erste Frau die magische Marke von 52 Sekunden. Sie schlägt in 51,71 Sekunden an.

Knapp 10'000 Fans in der Arena bekommen davon nichts mit. Der Speaker erwähnt den Weltrekord mit keinem Wort! 47 Jahre nach Mark Spitz bei den Männern fällt auch bei den Frauen die Grenze von 52 Sekunden über 100 Meter Freistil.

Obwohl sie als Erste übergibt, schaut am Ende keine Medaille raus. Schweden wird Fünfte. «Der Plan war, den Weltrekord am ersten Tag zu schwimmen. Dann bin ich frischer als später in der Woche. In der Staffel ist es leichter als im Einzelrennen. Ich habe auf den ersten 50 Metern alles rausgehauen und dann auf das Beste für die letzten 50 gehofft», sagt Sjöström.

Der Final über 100 Meter Freistil findet am Freitag statt. Eine WM-Goldmedaille hat Sjöström in Budapest mittlerweile schon erobert. Am Montag über 100 Meter Schmetterling. (rib)