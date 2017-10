Unsere vier möglichen Gegner sind sich einig: Lieber Dänemark als die Schweiz

Neil O'Riordan, Irland, Irish Sun

«Ich würde in den Playoffs lieber nicht auf die Schweiz treffen. Ich glaube aber, dass die meisten Leute gehofft haben, dass Portugal gegen die Schweiz im letzten Spiel gewinnt. Weil sie denken, dass die Schweiz als möglicher Playoff-Gegner schwächer ist. Natürlich sind die Portugiesen Europameister. Je mehr sich die Irland-Fans mit der Schweiz befassen, desto mehr werden sie merken, dass die Schweiz ein sehr harter Gegner sein würde. Die Schweizer haben in sechs von den vergangenen sieben grossen Endrunden teilgenommen. Irland hat sich in dieser Zeit nur zweimal für ein Turnier quali­fiziert. Also haben Portugal und die Schweiz mehr Erfahrung. Zudem haben beide viel mehr talentierte, junge Spieler als wir. Aber unter Martin O’Neill ist es Irland immer wieder gelungen, stärkere Teams zu schlagen. Gegen Deutschland, Bosnien,

Italien, Österreich und Wales hat Irland in den letzten zwei Jahren gewonnen. Sie sind also dazu imstande, schwierige Spiele zu gewinnen. Aber es wird eine Herausforderung, die Schweiz über zwei Spiele zu schlagen. Am liebsten hätte ich Dänemark. Sie sind am nächsten in der Fifa-Rangliste. Dänemark ist wahrscheinlich die am wenigsten technisch begabte Mannschaft der gesetzten Teams. Deshalb würde uns ein solches Spiel eher entgegenkommen als gegen ein stärkeres Team.»

Steven Beacom, Nordirland, Belfast Telegraph

«Die Schweiz ist ein starkes Team mit sehr talentierten Offensiv-Spielern. Aber ich hätte lieber die Schweiz als Playoff-Gegner für Nordirland als Italien oder Kroatien. Eine WM ohne Italien nächstes Jahr wäre undenkbar. Und Kroatien hat die technischen Möglichkeiten und die Spieler, um Nordirland sowohl zu Hause wie auch auswärts wehzutun. Die Schweiz ist stark, aber nicht so gut wie Italien oder Kroatien. Ich glaube zudem, dass im Windsor Park in Belfast einige der Schweizer Spieler die Atmosphäre sehr einschüchternd finden würden. Sie könnten unter dem Druck ein­gehen. Ich wünsche mir aber Dänemark, weil ich glaube, dass das die schlechteste Nation der gesetzten Teams ist. Über die Jahre hat Nordirland immer wieder gute Resultate gegen Dänemark erzielt – zu Hause und auswärts. Ich glaube, die Dänen hätten Mühe mit uns.»

Patrik Brenning, Schweden, Aftonbladet

«Ich will nicht gegen die Schweiz antreten müssen. Ich würde Dänemark oder gar Kroatien bevorzugen. Ich glaube, die Schweiz hat ein unterbewertetes Team mit guten Spielern und einer guten Organisation. Das haben sie in der beeindruckenden Quali gezeigt. Deshalb denke ich, dass uns Kroatien besser passt. Die Kroaten würden vielleicht die Schweden unterschätzen. Oder aber Dänemark. Die Dänen haben, ausser Christian Eriksen, nicht so viele gute Spieler wie die Schweiz. Ein Spiel gegen Dänemark wäre auch für die Schweden-Fans ein tolles Spiel. Es wäre ein skandinavisches Duell, das niemand in Schweden verpassen würde.»

Nikos Gavalas, Griechenland, NOVASPORTS und Kathimerini

«Die Schweiz wäre nicht das schlechteste, aber auch nicht das beste Los für Griechenland. Beide Teams hätten die gleiche Chance auf eine Qualifikation. Es wäre besser für die Griechen, dass sie nicht auf Italien treffen. Die Italiener sind sicher der stärkste Gegner in den Playoffs. Ich kann mir eine WM ohne Italien nicht vorstellen! Von den anderen Teams würde ich Kroatien, Dänemark und zuletzt die Schweiz bevorzugen. Diese Teams sind ein Level tiefer als Italien. Zudem glaube ich, dass Italien, Kroatien, Dänemark und die Schweiz nicht gegen Griechenland spielen wollen. Unsere Nati ist in guter Form. Effektiv in der Abwehr. Zudem weiss Griechenland, wie die Playoffs laufen…»