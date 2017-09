Van Wolfswinkel will trotz Geburtsstress gegen Benfica spielen: Trifft Papi Ricky für Wicky?

Wo ist Ricky van Wolfswinkel? Für gewöhnlich ist der 1,86-Meter grosse Holländer nicht zu übersehen, nun sucht man den FCB-Stürmer im Abschlusstraining vergebens. Weil der 28-Jährige zum zweiten Mal Vater geworden ist, setzt er Prioritäten: Familie statt Fussballplatz.

Für das Spiel gegen Benfica ist Van Wolfswinkel aber bereit. Wetten, dass die Geburt seiner Tochter Basels Nummer 9 zusätzlich motvieren wird? Noch beim 0:3 zum Champions-League-Auftakt gegen Manchester United spielt der Wolf zahnlos, sieht kaum Land, gibt den Spielmacher, holt sich die Bälle oft im zentralen Mittelfeld, statt vorne auf seine Möglichkeiten zu lauern. Heute will er zubeissen statt spielen. Dass er Benfica erledigen kann, hat Van Wolfwinkel schon bewiesen, im April 2012 ist er beim 1:0-Sieg von Sporting Lissabon der einzige Torschütze.

Trifft Papi Ricky heute für Wicky? Der steht vor seiner ersten grossen Nagelprobe als FCB-Trainer und muss zeigen, dass die neue Führung um Präsident Burgener und Sportchef Streller zurecht auf ihn setzt. «Wir müssen unsere Chancen effizient nutzen», so der FCB-Coach. Er weiss: Das Spiel gegen die Portugiesen hat wegweisenden Charakter, will man europäisch überwintern. Dass Benfica in der ersten Runde zuhause gegen ZSKA Moskau verlor und nun mit dem Messer zwischen den Zähnen ins Joggeli kommt, macht die Sache nicht einfacher. Wicky: «Klar ist der Druck nun höher!»

Auch für ihn. In der letzten Saison wurden Wickys Vorgänger Urs Fischer die ernüchternden Auftritte auf internationalem Parkett zum Verhängnis, ob sein Nachfolger dickere Ausrufezeichen setzt? «Ich möchte keine Vergleiche ziehen. Klar ist, dass wir europäisch überwintern wollen, auch wenn wir wissen, dass wir eine schwierige Gruppe haben und mit Moskau einen der härtesten Gegner aus dem Topf 4 gezogen haben.» ManUtd sei die klare Nummer 1, aber auch Benfica sei sehr, sehr stark, so Wicky: «Sie sind technisch gut und haben eine dominante Spielweise. Benfica ist Favorit.»

Ob es eine gewollte Taktik ist, den Gegner stark zu reden? Oder doch ein Zeichen dafür, schon im voraus Ausreden für ein allfälliges Scheitern zu haben?