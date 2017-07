Applaus im Mediensaal für Fernando Alonso (bald 36). Der Spanier liess sich am Ende des ersten Quali-Teiles, als es abtrocknete, neben Ocon als einziger Pilot Slicks aufziehen – und knallte die Bestzeit im McLaren-Honda hin. «Ich hörte, wie mir die Fans zujubelten – aber am meisten freut es mich für die Mechaniker in der Garage. Auch wenn es nur für einen Moment ist, es fühlt sich nach drei Jahren für alle super an!» Ausser der wohl gefärbten Pressemitteilung sagte er aber auch: «Ich fahre seit 17 Jahren in der Formel 1, meist unter den ersten drei. Besonders ist eigentlich nur, wo ich aktuell herumfahre!»

Im zweiten Teil spielte Alonso dann noch den Teamplayer. Weil er wieder mal verschiedene Strafen (total 30 Startplätze!) für das Wechseln verschiedener Elemente des Antriebstranges kassierte, liess er Teamkollege Vandoorne auf dem 10. Platz leben – und versuchte nicht mehr, sich vom 13. Platz zu verbessern. Sonst wäre der Belgier aus dem Top-Ten-Finale gefallen.

Gibt Robert Kubica (32), 2008 Sieger auf Sauber-BMW in Montreal und 2011 bei Rallye-Unfall schwer verletzt (rechte Hand fast abgetrennt), bei den Ungarn-Tests auf Renault am 1. August ein Comeback? Die ersten Tests auf einem alten Renault verliefen positiv.

Pinkiger Ärger für Force India. Die Firma, die den 120-Millionen-Euro-Deal über fünf Jahre für Supersponsor BWT (Best Water Technology) einleitete, behauptet, dass die schriftlich vereinbarte Provision vom Team nicht bezahlt wurde. Jetzt geht man in England vor Gericht. Sportdirektor Otmar Szafnauer: «Diese Zusage stand nur im Vertrag für Sauber. Doch die hatten ja kein Interesse!» Weil die damalige Chefin Monisha Kaltenborn den Deal ablehnte: «Sauber-Autos fahren nie in Pink herum!»

Die Originalautos aus dem in Amerika sehr populären Zeichentrickfilm «Cars 3» stehen hier in den Boxen. Schweizer Premiere ist am 2. August in der Westschweiz. Vettel, Hamilton, Alonso und Magnussen liehen für eine kurze Szene ihre Stimme in der Landessprache.