Max Verstappen (20) schlägt den Mercedes in Kuala Lumpur ein Schnippchen und siegt überlegen. Sebastian Vettel hält den WM-Schaden in Grenzen. Die Sauber sind erneut chancenlos.

Das Podest

1. Verstappen (Red Bull)

2. Hamilton (Mercedes)

3. Ricciardo (Red Bull)

Das Rennen

Der letzte von 19 Malaysia GP hätte gut und gerne als Ferrari-Schlappe in die Geschichtsbücher eingehen können. Nach Vettel am Samstag schlägt am Sonntag noch vor dem Start auch bei Räikkönen die Defekt-Hexe zu. Anstatt vom zweiten Platz aus Pole-Mann Hamilton zu jagen, muss der Finne mit einem kaputten Motor aufgeben. Freie Fahrt also für den WM-Leader? Denkste! Schon in der vierten Runde schnappt Verstappen Hamilton und zieht an der Spitze davon. Zweiter GP-Sieg nach Spanien 2016 für «Mad Max». Wie stark die Red Bull wirklich sind, beweist Ricciardo mit Platz drei. Dahinter pflügt Vettel mit einer schnellsten Runde nach der anderen vom letzten Startplatz aus durchs Feld bis auf Platz vier. Nicht zu denken, was für den Wahl-Thurgauer ohne den Motorschaden in der Quali möglich gewesen wäre. In der WM verliert Vettel aber immerhin nur sechs Punkte auf Leader Hamilton. Neuer Rückstand: 34 Zähler.

Kurios: Auf der Auslaufrunde (!) kollidiert Vettel noch mit Lance Stroll und muss von Sauber-Wehrlein zurück an die Box gefahren werden.

Die Sauber

17. Wehrlein

18. Ericsson

Beide Sauber werden – trotz extrem späten Boxenstopps – überrundet und sind einmal mehr chancenlos.

Das Resultat

WM-Stand

Hamilton 281

Vettel 247

Bottas 222

So gehts weiter

Keine Verschnaufpause im heissen Oktober: Schon in einer Woche geht in Suzuka der GP von Japan über die Bühne (7 Uhr Schweizer Zeit).