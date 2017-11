Liveticker :  Formel 1 - Grosser Preis von Abu Dhabi, Rennen

Das Podest:

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

So lief das Rennen: Anders als vor 14 Tagen in Brasilien verpennt Pole-Mann Bottas den Start dieses Mal nicht. Wobei ihm Teamkollege und Weltmeister Hamilton höflich den Vortritt lässt. Weil zwischen den beiden Mercedes der Waffenstillstand eingehalten wird und Ferrari in der Wüste den Speed nicht mitgehen kann, kommt an der Spitze nie richtig Spannung auf. Bottas feiert seinen dritten GP-Sieg. Zur Vize-WM reicht es aber wie erwartet nicht, da Vettel als Dritter auf dem Podest steht. Grösster Aufreger ist der Ausfall von Daniel Ricciardo mit Hydraulikproblemen. Dahinter beendet ein falsch montiertes Rad das Rennen von Carlos Sainz. Dank Nico Hülkenberg (6.) schnappt Renault in der Konstrukteure-WM Toro Rosso allerdings doch noch den 6. Platz weg. Felipe Massa (269. GP) verabschiedet sich als Zehnter mit einem Punkt vom Formel-1-Zirkus.

Die Sauber: Marcus Ericsson wird 17. Pascal Wehrlein beendet seinen letzten Sauber-GP auf Platz 14. Immerhin schafft es der Deutsche 2017 in Spanien und Aserbaidschan zwei Mal in die Punkteränge. Die Hinwiler beenden die Saison mit fünf Zählern auf dem letzten WM-Platz. Weniger gabs nur 2014 (0) und 2016 (2).

WM-Endstand:

1. Hamilton 363 Punkte

2. Vettel 317

3. Bottas 305

4. Räikkönen 205

5. Ricciardo 200

6. Verstappen 168

18. Wehrlein 5

20. Ericsson 0

Konstrukteure:

1. Mercedes 668

2. Ferrari 522

3. Red Bull 368

4. Force India 187

5. Williams 83

6. Renault 57

10. Sauber 5

So gehts weiter: Die Formel 1 verabschiedet sich in die Winterpause! Nach den traditionellen Testfahrten in Barcelona (ab 26. Februar) startet die Königsklasse des Motorsports am 25. März 2018 in Melbourne in die neue Saison.