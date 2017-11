Vier Fragen zum Katar-Skandal: Springt Deutschland für die WM 2022 ein?

Kann man Katar die WM noch wegnehmen?

Die Fifa hat die WM nach Katar vergeben. Sie könnte auf ihren Entscheid zurückkommen. Rein theoretisch wäre dies also möglich. Die Folgen wären aber kaum absehbar: Katar würde sich dagegen mit Händen und Füssen wehren. Sprich mit Milliardenklagen gegen Fifa und diejenigen Länder, welche die Option der Wegnahme unterstützen. Für Katar ist diese WM ein nationales Projekt. Die Infrastruktur-Investitionen sind teils schon sehr weit gediehen.

Wer stünde bereit?

So kurzfristig wären nur die USA und Deutschland in der Lage, den Anlass zu stemmen. «Ich nehme aber an, das die Amerikaner dies aus politischen Gründen nicht machen würden», so Ex-Fifa-Mann Guido Tognoni.

Klagt nach den Aussagen von Alejandro Burzaco, CEO einer argentinischen TV-Produktionsfirma, wonach Katar-Stimmen gekauft wurden, einer der unterlegenen Bewerber USA, Südkorea, Japan, Australien?

Die USA sicher nicht, weil sie es mit Katar nicht verderben wollen wegen ihrer Militärbasis dort; und auch mit der Fifa wollen sie keinen Krieg, weil sie Favorit auf die WM 2026 sind. Und worauf sollen Japan, Südkorea und Australien klagen? Auf eine Neuansetzung der Vergabe? Bringt ihnen nichts, weil die Zeit zu kurz wäre, um eine WM zu stemmen.

Was passiert im Detail am Prozess in den USA?

Angeklagt ist nicht die Fifa, sondern die vor allem in Zürich 2015 im Hotel Baur au Lac verhafteten Fifa-Funktionäre aus Nord-, Mittel und Südamerika. Sie sind alle der Annahme von Schmiergeldern oder der Schmiergeldzahlung beschuldigt. Wer kooperiert, wird relativ schnell abgeurteilt und zu Gefängnisstrafen von ein paar Monaten verurteilt. Drei Angeklagte bestreiten die Anklagepunkte, die von einer Geschworenenjury beurteilt werden. Als einer der letzten wird Burzaco seine Strafe erhalten. 110 Millionen Dollar soll er an Schmiergeldern ausgeschüttet haben.