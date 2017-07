Querrey, Sam - Cilic, Marin

Er spielt mit allen Stars: Thibault Venturino ist Sparring-Partner in Roland Garros

Zum letzten Mal begegneten sich Marin Cilic und Sam Querrey 2015 in Washington D.C. Der Kroate siegte 7:6 und 7:6. Sinnbildlich für das Kräfteduell Cilic vs. Querrey.

In allen vier Begegnungen – die Cilic übrigens alle gewann – mussten die beiden in 14 Games sieben Mal ins Tiebreak. Kein Wunder, wenn zwei Aufschlagmonster aufeinandertreffen. Lange Ballwechsel sind im heutigen Wimbledon-Halbfinal also nicht zu erwarten.

Ein Ass-Festival viel eher. Ganze 33 Asse schlug Cilic im Viertelfinal gegen Nadal-Bezwinger Gilles Muller. Und sein heutiger Gegner Querrey hält den Rekord der meisten Asse in Folge: Zehn davon in Serie schaffte er 2007 gegen James Blake.

Aufschlag zum Wimbledon-Halbfinal Nummer 1: