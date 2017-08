Viertelfinal-Out in Cincinnati: Nadal scheitert an Kyrgios

Das hat sich die künftige Weltnummer eins bestimmt anders vorgestellt. Rafael Nadal verpatzt die US-Open-Hauptprobe (beginnt Ende August). Der 31-Jährige verliert die Viertelfinal-Partie am Masters-1000-Turnier in Cincinnati klar mit 2:6, 5:7. Nadal muss sich dem Australier Nick Kyrgios geschlagen geben.

Das Fazit des Spaniers: «Ich habe das Match schlecht begonnen und im zweiten Satz beim Break ein schreckliches Spiel gemacht. Wenn ich nicht gut spiele, kann ich gegen einen Spieler wie Nick nicht gewinnen.»

Für beide Spieler war es aber nicht die erste Partie des Tages. Nur wenige Stunde zuvor konnte sich der Spanier im Achtelfinal gegen Landsmann Albert Ramons 7:6 (7:1), 6:2 durchsetzten. Die Partie war am Vortag wegen starker Regenfälle auf Freitag verschoben worden. Kyrgios musste gar über drei Sätze ran. Er bezwang den Kroaten Ivo Karlovic mit 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Schon in der Vorwoche am 1000-Turnier in Montreal ist Rafa im Achtelfinale überraschend am 18 Jahre alten Kanadier Denis Shapovalov gescheitert.

Für Kyrgios geht das Turnier in der Nacht auf Sonntag wieder gegen einen Spanier weiter. Der 35-Jährige David Ferrer konnte den Österreicher Dominic Thiem in zwei Sätzen 6:3, 6:3 schlagen. (aho)

Resultate Cincinnati – Viertelfinal

Kyrgios s. Nadal 6:2, 7:5

Ferrer s. Thiem 6:3, 6:3

Dimitrow s. Y. Sugita 6:2, 6:1

Isner s. Donaldson 7:6 (7:4), 7:5