Sperren-Wirrarr um Marquise Goodwin: Der amerikanische Sportler wird von der Anti-Doping-Agentur USADA für ein Jahr vom Leichtathletik-Sport gesperrt. Grund: Goodwin hat es dreimal verpasst, seinen Aufenthaltsort für einen möglichen Dopingtest einzureichen.

Trotzdem wird er aber weiterhin vom Profisport leben können. Denn der 26-Jährige wird als Footballer in der NFL für die San Francisco 49ers auflaufen.

Wie das geht? Vor einem Jahr hat er sich entschieden seine erfolgreiche Leichtathletik-Karriere zu beenden, um sich voll auf seine NFL-Laufbahn zu konzentrieren. «Ich habe alles, was mit Leichtathletik zu tun hat, beendet, einschliesslich der Einreichung meiner Aufenthaltsort-Informationen», schreibt Goodwin in einem Statement: «Es scheint so, dass mein Name durch die fehlende Information an die USADA weiterhin im 2017er Testpool war.»

Das Problem: Der Athlet hätte die Anti-Dopingbehörde der USA darüber informieren müssen, dass er seine Karriere beendet hat.

Jetzt ists zu spät und die Behörde greift durch: Der Dopingverstoss wird mit einer einjährigen Sperre bestraft. Goodwin kann das egal sein. Denn die Doping-Sperre wird keinerlei Auswirkung auf die Fortsetzung seiner NFL-Karriere haben. Der Grund dafür ist einfach: Die Football-Liga hat ihr eigenes Anti-Dopingsystem und arbeitet nicht mit der USADA zusammen, somit gilt die Sperre nur fürs Leichtathletik – in der NFL darf er trotzdem spielen. (aho)