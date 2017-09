Wales-Teenager schiesst Österreich ab: Überlebt Marcel Koller die futsche WM-Quali?

Nach der Pleite in Wales herrscht in Österreich Katzenjammer. An der WM 2018 wird Rot-Weiss-Rot fehlen. Eine Vertragsverlängerung für den Schweizer Trainer Marcel Koller (56) ist höchst ungewiss.

