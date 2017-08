Was ist denn bloss in der U21 los? Zehn Nati-Spieler sagen verletzt ab

Die Absenzen-Liste für die EM-Quali-Spiele gegen Wales am Freitag in Biel und am Dienstag in Rumänien ist riesig. Die Ausfälle der verletzten Mateo Matic (Schaffhausen), Remo Arnold (Luzern), Mirlind Kryeziu (FCZ), Eray Cümart (Sion), Sandro Lauper (FC Thun), Cedric Itten (FC Luzern) und Arxhend Cani (Aarau) sind schon länger bekannt. Kurzfristig gesellten sich nun auch noch Stürmer Albian Ajeti (St. Gallen) und die beiden Mittelfeldspieler Djibril Sow (YB) und Anto Grgic (VfB Stuttgart) dazu.

Klar ist U21-Trainer Heinz Moser darüber nicht sonderlich erfreut. Er sagt: «Es sind schon auffallend viele Verletzte, vor allem so kurz nach Saisonstart!» Zehn verletzte oder angeschlagene Fussballer – und das bereits Ende August. Hatten die Youngsters zu wenig Erholungszeit? Moser: «Man fragt sich da natürlich schon. Aber ich bin auf diesem Gebiet kein Spezialist.»

Hinzu kommen vier weitere Abwesende: Denis Zakaria, Nico Elvedi, Edimilson Fernandes und Breel Embolo. Diese Vier sind zwar noch im U21-Alter, gehören aber bereits zum A-Nati-Kader von Vladimir Petkovic. «Das ist gut so und macht uns stolz», sagt Moser. Daraus, dass auch er Zakaria und Edimilson gerne dabei gehabt hätte, macht er aber kein Geheimnis. «Denis und Edi standen auch im U21-Aufgebot.»

Trotz der vielen Absenzen, Sorgen, dass man keine kompetitive Truppe auf den Platz bringt, macht er sich keine. «Jetzt kriegen andere Jungs ihre Chance.»

Gut möglich, dass am Freitag erstmals Thuns Überflieger Marvin Spielmann (6 Spiele, 5 Tore) – er war erst nur auf Pikett – und FCB-Stürmer Dimitri Oberlin für Furore sorgen.