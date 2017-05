Wechselwahnsinn in der Super League: Nirgends wird der Trainer öfters getauscht!

In keiner Top-Liga Europas wird der Chef an der Linie so oft gewechselt wie hierzulande. Über die Hälfte aller Klubs steht mit einem anderen Trainer da als zu Saisonbeginn.

18.17 Uhr , Aktualisiert 18.40 Uhr 2 Reax

