Wegen «betrunkener Frauen»: NBA-Legende attackiert Hollywood

Auch 28 Jahre nach seinem Karriereende ist Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar (70) noch immer der NBA-Spieler mit den meisten Punkten aller Zeiten. Seit diesem Jahr ist der 2,18-Meter-Hüne nun als Kolumnist für das amerikanische Filmmagazin «The Holleywood Reporter» tätig. In seinem neusten Werk bläst Abdul-Jabbar nun zum Rundumschlag gegen die Filmindustrie.

Ein Dorn im Auge sind dem ehemaligen Center die zahlreichen neuen Hollywood-Streifen, in denen der Alkoholkonsum von Frauen eine zentrale Rolle spielt. Insbesondere Filme wie «Bad Moms», «Rough Night» oder «Girls Trip» betrachtet er äusserst kritisch.

Frauen sind trinkfreudig und unsicher

Einerseits würden die Filmproduzenten zeigen wollen, dass Frauen genau so trinkfest und -freudig seien wie Männer. Gleichzeitig würde das weibliche Geschlecht aber als sehr unsicher dargestellt und so, als könnten sich Frauen nur durch den Genuss alkoholischer Getränke ihre Probleme lösen und sich ein wenig Spass im Leben verschaffen.

Weiter kritisiert Abdul-Jabbar, dass Alkohol in Hollywood generell einen immer grösseren Stellenwert einnehmen würde. Eine Studie belege, dass mittlerweile rund 80 Prozent aller Filme würden den Konsum alkoholischer Getränke abbilden würden.

Hollywoodstreifen als Alkoholwerbung

«Wäre ich Besitzer eines Schnapsladen, wären diese Filme meine beste Werbung», schreibt die NBA-Legende weiter und legt gleich ein Beispiel bei. Nachdem Schauspielerin Amy Schumacher im Film «Trainwreck» Wein aus einer Kartontüte getrunken hatte, sei der Verkauf des Rebensafts in eben jener Verpackung um ganze 22 Prozent angestiegen.

Abdul-Jabbar ist generell besorgt, was die Entwicklung des weiblichen Alkoholkonsums in den USA betrifft. In den vergangen 18 Jahren hätten sich bei Frauen im Alter zwischen 35 und 54 Jahren die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit übermässigen Alkoholkonsum verdoppelt. Im Jahr 2013 zeigte sich dieser zudem für über eine Million Behandlungen von Frauen in Notfallstationen verantwortlich.