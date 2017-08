Abwechslungsweise holen sich Roger Federer (36, ATP 3) und sein Gegner Roberto Bautista Agut (29, ATP 16) zuerst Aufschlagspiel um Aufschlagspiel. Bis sich der Maestro das Break zum 5:4 krallt. Der Rest des ersten Satzes ist schnell erzählt: 40:0 für Federer, der darauffolgende Satzball per Ass verwertet.

Ein Break im ersten Satz, ein Vielfaches davon im zweiten: Dreimal hintereinander nehmen sich Federer und Bautista Agut gleich zu Beginn den Aufschlag ab, zweimal davon der Basler dem Spanier. Dann zieht Federer das Ding durch, gewinnt den zweiten Satz ebenfalls 6:4.

Federer trifft in den Montreal-Halbfinals auf den Holländer Robin Haase (30, ATP 52). Dieser setzt sich unmittelbar vor dem Spiel des Schweizers 4:6, 6:3, 6:3 gegen den Argentinier Diego Schwartzman (24, ATP 36) durch.

Der Titelgewinn winkt, es wäre Federers dritter am Rogers Cup (nach 2004 und 2006) – allerdings sein erster in Montreal, nachdem er seine ersten beiden Siege bei diesem Turnier in Toronto errang.

Natürlich aber schielen die Federer-Anhänger schon etwas weiter, Richtung Tennis-Thron: Gewinnt Federer das Turnier, rückte er am Montag in der Weltrangliste bis auf 10 Punkte an Nadal heran. Beim Turnier in Cincinnati könnte es mit der Nummer 1 dann soweit sein, mehr dazu hier. (str)