«Es ist etwas seltsam»: Ligety nach Riesen-Absage in Sölden stinksauer

Pech für Justin Murisier, Loic Meillard und Co. Die FIS sagt den Riesenslalom von Sölden ab. Das Wetter würde kein sicheres Rennen zulassen, kommuniziert der Verband via Twitter.

Das Rennen wird ersatzlos gestrichen. Damit werden die Männer erst am 12. November mit dem Slalom in Levi (Fin) in den Ski-Winter starten.

Die Absage stösst speziell US-Star Ted Ligety sauer auf. Er kritisiert auf Twitter: «Es ist etwas seltsam, wenn ein Rennen schon um 6.45 Uhr abgesagt wird, an dem Österreichs grösster Star nicht teilnehmen kann». Gemeint ist damit Marcel Hirscher, der noch verletzt ist.

Mehr Glück hatten gestern die Frauen: Victoria Rebensburg aus Deutschland gewann das erste Rennen der Saison. Wendy Holdener wurde als beste Schweizerin ausgezeichnete Sechste (BLICK berichtete). Lara Gut und Mélanie Meillard schieden dagegen aus. (vof)