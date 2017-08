Wie von BLICK angekündigt: FCZ-Star Dwamena wechselt zu Brighton!

Wie von BLICK exklusiv angekündigt, wechselt Raphael Dwamena vom FC Zürich in die Premier League zu Brighton & Hove Albion.

«Der 21-Jährige Stürmer ist sich mit dem Klub einig und wartet nun auf die Erlaubnis, für den Medizincheck nach England zu reisen», schreibt Brighton & Hove Albion am Montagabend auf seiner Webseite.

Der Klub sei sich auch mit dem FCZ über einen Transfer einig, heisst es weiter. Es fehlen noch die internationale Freigabe, die Arbeitserlaubnis und der Medizincheck.

FCZ macht Kasse

Wie hoch die Transfersumme ist, die von der Insel nach Zürich fliessen wird, ist noch nicht bekannt. Noch vor wenigen Tagen dementierte FCZ-Präsi Ancillo Canepa einen Wechsel, sagte, die Schmerzensgrenze sei mit einem 10-Millionen-Angebot noch nicht erreicht worden. Dem entsprechend ist davon auszugehen, dass Brighton wohl noch eine Schippe draufgelegt hat.

Fakt ist: Zürich macht mit Dwamena richtig Kasse! Der ghanaische Internationale (1 Länderspiel) wechselte erst im Frühjahr 2017 für rund 300'000 Franken von Austria Lustenau zu den Stadtzürchern. Ein gutes Geschäft!

Canepa wird auf der Vereinsseite des FCZ so zitiert: «Aus sportlicher Sicht bedauern wir diesen Wechsel sehr. Aber wir wollten Raphael Dwamenas Traum, in der Premier League zu spielen, erfüllen. Wir danken ihm für seine Fairness, seinen Einsatz beim FCZ und wünschen ihm weiterhin viel Glück und Erfolg für die Zukunft.»

Brighton braucht Tore

Die Südengländer von Albion stiegen vergangene Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Premier League auf. Nach zwei Spieltagen im Oberhaus liegt das Team des irischen Trainers Chris Hughton (58) allerdings tor- und punktelos auf dem zweitletzten Tabellenplatz. Höchste Zeit also, dass man sich in der Offensive verstärkt. (sih/leo/jsl)