Wimbledon und Fussball am selben Tag: Muss Federer während dem WM-Final auf den Platz?

Am 15. Juli 2018 kommt es womöglich zum grossen Final-Crash. Um 15 Uhr laufen die Stars in Wimbledon auf den Platz, spielen sich ein. Um ca. 15.10 wird der erste Service erfolgen. Um 17 Uhr folgt dann der Anpfiff beim grossen Sport-Highlight des Sommers: In Moskau steigt der Fussball-WM-Final.

Roger Federer, oder wer immer sonst im Final stehen würde, hätte also nur 1 Stunde und 50 Minuten Zeit, um den Sieg ins Trockene zu bringen. Ansonsten würden die Endspiele erstmals in der Geschichte parallel laufen.

In den letzten 20 Jahren dauerten gemäss «London Times» nur zwei Wimbledon-Finals weniger lang. So auch letztes Jahr, als Federer den Kroaten Marin Cilic in 1:41 Stunden demontierte.

Ein Sprecher des «All England Lawn Tennis Club», der das Wimbledon-Turnier jeweils ausrichtet, sagt in der London Times: «Der Männer Final wird auf 15 Uhr angesetzt, wie immer.» Die Tradition geht für Wimbledon vor. WM-Final hin oder her. (sme)