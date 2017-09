Wirbel um Alter von BVB-Supertalent: Dieser 12-Jährige läuft für die deutsche U16 auf

Können Sie sich noch erinnern, was im Jahr 2004 alles so passierte? Eine kleine Hilfe aus sportlicher Sicht: 2004 findet in Portugal die Fussball-EM statt, in Athen die Olympischen Sommerspiele und Lance Armstrong gewinnt die Tour de France.

Am 22.11. jenes Jahres kommt in Kamerun Youssoufa Moukoko zur Welt. Und dieser Moukoko macht im Spätsommer 2017 in Deutschland gerade Schlagzeilen. Denn der 12-jährige BVB-Junior hat einen steilen Aufstieg hinter sich, wird in den Medien gerade als neues, deutsches Wunderkind bezeichnet.

Aufgebot für die U16-Nationalmannschaft

Bei der U17 von Borussia Dortmund, in die er diesen Sommer gewechselt hat, kommt Moukoko auf zehn Tore in nur vier Spielen. Der Jungspund spielt dabei gegen drei Jahre (und mehr) ältere Gegner. Nun folgt das Aufgebot für die U16-Nationalmannschaft von Deutschland.

Doch unter die Euphorie um das BVB-Juwel mischen sich auch Zweifler. Es geht ums tatsächliche Alter von Moukoko. «Die Trainer der Gegner, die befragten Sportmediziner, die Fans neben dem Feld – sie alle melden Zweifel an», schreibt die deutsche «Nordwest-Zeitung». Und tatsächlich ist Moukoko für einen 12-Jährigen physisch erstaunlich weit entwickelt.

In der «Welt» bekräftigt Vater Joseph aber, dass mit der Geburtsurkunde alles korrekt sei. Und Klaus Brack, bei dem Moukoko zur Untermiete in Dortmund wohnt, sagt: «Manchmal merkt man ihm schon an, dass er noch ein kleiner Junge ist.» (klu)