Xhaka hofft auf gesperrten Portugal-Superstar: «Gelb für Ronaldo wäre nicht schlecht»

Granit Xhaka (25) ist einer, der keine halben Sachen mag. Vor den zwei entscheidenden Spielen gegen Ungarn am Samstag in Basel und Portugal am Dienstag in Lissabon sagt er ganz klar: «Wer mich kennt, der weiss, dass ich nicht über die Barrage rede. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns mit 28 oder gar 30 Punkten direkt qualifizieren.»

Es ist eine Kampfansage an den amtierenden Europameister. «Wir werden auch in Portugal frech auftreten», verspricht der Arsenal-Star. 2:0 siegte die Schweiz im Hinspiel vor einem Jahr. Da in der Endabrechnung allerdings nicht die Direktbegegnung, sondern das Torverhältnis gilt, reicht Portugal gegen uns ein einfacher Sieg. Voraussetzung ist, dass die Portugiesen in Andorra gewinnen.

Und bei jener Partie darf man aus Schweizer Sicht leise hoffen, dass Superstar Cristiano Ronaldo (31) eine gelbe Karte sieht. Denn damit würde er im Knüller gegen die Schweiz gesperrt fehlen. «Er holt ja nicht oft Gelb», sagt Xhaka. Und ergänzt: «Er will aber jedes Spiel machen, um Tore zu schiessen und seine Bilanz zu verbessern. Und die Andorraner, die sind unangenehm, wer weiss, ob er provoziert wird. Gelb für Ronaldo wäre nicht schlecht für uns …»

14 Tore hat Ronaldo in dieser WM-Quali für Portugal geschossen. Wie charakterisieren Sie ihn, Herr Xhaka? «Leider ist Roman Bürki nicht da, der könnte das besser …», sagt der Mittelfeldspieler lachend. «Für mich ist es das erste Spiel gegen ihn.» Bürki kassierte zuletzt beim 1:3 von Dortmund in der Champions League gegen Real zwei Tore von Ronaldo.

Doch Ronaldo hin oder her. Für Xhaka ist klar: «An guten Tagen können wir jede Mannschaft schlagen.» Zur Spitzenmannschaft fehle vor allem noch eines: «Die Kaltblütigkeit vor dem Tor. Gegen Portugal bekommen wir nicht 10 Chancen, sondern vielleicht zwei oder drei. Davon muss dann einer drin sein. Oder besser zwei.»

Der Ronaldo-Poker

Spielt er oder spielt er nicht? Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hatte sich im letzten Qualifikationsspiel in Ungarn in der letzten Minute eine Gelbe Karte abgeholt wegen Reklamierens. Schon zuvor hatte er gegen Ungarns Attila Fiola bei einem Zweikampf nachgetreten und hätte hierfür durchaus Rot sehen können.

So oder so ist CR im Spiel in Andorra gelb-vorbelastet. Eine weitere Verwarnung und der Superstar ist gegen die Schweiz gesperrt.

Ob Trainer Fernando Santos ihn gegen den Fussballzwerg auflaufen lässt? Mit 14 Treffern ist Cristiano der erfolgreichste Torschütze der WM-Qualifikation. Die Färöer schoss er beim 5:1 Ende August mit einem Hattrick fast im Alleingang ab.