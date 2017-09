Tennis-Gala in Prag: Federer und Nadal holen vier Punkte für Europa

Als Roger zurück aufs Sofa zu seinen Kollegen kommt, hat er den ersten Satz bereits verpasst. Im Federer-Tempo weist auch Nadal seinen Gegner der Gruppe Welt in seine Grenzen: 6:3. Zunächst. Denn anders als Querrey gibt sich Sock nicht so schnell geschlagen, findet zu seinem Spiel und gewinnt den zweiten Satz seinerseits mit 6:3. Es entscheidet nun der Match-Tiebreak – und der verläuft ähnlich ausgeglichen. Doch am Ende sehen wir Rafa strahlen – 10:8 hat er den siebten Punkt für sein Team Europa geholt!

Fans warten auf Weltpremiere

Inspiriert dürften Roger und Rafa nach ihrem Tageswerk für heute Abend sein. Denn sobald Tomas Berdych sein Einzel gegen Nick Kyrgios (ab 19 Uhr) gespielt hat, steht ihr nächster Einsatz an: das gemeinsame Doppel gegen Querrey/Sock. Eine Weltpremiere der beiden besten Spieler aller Zeiten, zu der die Weltnummer 2 lachend sagt: „Mein letztes Doppel liegt zwei Jahre zurück. Zum Glück hat Rafa gestern schon geübt.“ Der Mallorquiner verlor mit Berdych knapp im Champions-Tie-Break gegen Kyrgios/Sock.

«Roger ist frisch und wollte möglichst früh spielen», sagte der Europa-Captain Björn Borg bei der Präsentation seiner Spieler-Aufstellung. Und so eröffnet Federer den zweiten Tag, an dem die Matches doppelt zählen und damit wertvoller sind als die gestrigen. Mit einer 3:1-Führung geht sein Team in den Tag. Und der Schweizer benötigt nur 69 Minuten, um sie gegen den derzeit bestklassierten Amerikaner Sam Querrey (ATP 16) auf 5:1 auszubauen.

Die insgesamt acht Stunden, in denen Roger am Vortag auf dem Team-Sofa sass und seine Mannschafts-Kumpels leidenschaftlich anfeuerte, haben ihm scheinbar nicht zugesetzt. Im Gegenteil: Der 36-jährige Federer wirkt bei seiner Premiere auf dem schwarzen Court der bis auf den letzten der 17'000 Plätze gefüllten O2-Arena voller Tatendrang und Spiellust. Anders als sämtliche seiner Vorgänger hier musste er nicht über einen Tie-Break. Im ersten Satz nimmt er seinem Gegner den starken Aufschlag einmal ab, im zweiten sogar zweimal.

Beim 6:4, 6:2 wirkt Roger wie beflügelt. Von «seinem» Anlass für Tennis-Legende Rod Laver, der ihm so sehr am Herzen liegt. Von Captain Borg auf der Bank, der ihm gar nicht viel sagen muss, aber bei jeder Gelegenheit abklatscht. „Ich hatte eine tolle Zeit vor meinen alten Helden“, sagt er.

Und natürlich auch vor seinen Freunden im Team. Herrlich zu sehen, wie Rafael Nadal schmunzelnd einen Super-Stopp bestaunt, oder Alexander «Sascha» Zverev nach einem traumhaften Rückhand-Passierball die Fäuste in den Himmel streckt.

Die Rücken-Probleme, die Federer seit seiner Final-Niederlage gegen den Deutschen in Montreal plagten und ihm auch die US Open erschwerten, scheinen von gestern. «Ich hatte keine Muskelbeschwerden», bestätigt er. Seine Gala ist angesichts der kurzen Trainingsphase – erst diese Woche griff Roger wieder zum Racket – schlicht erstaunlich.

Einziger Wehmutstropfen: Gerne hätten ihn die Zuschauer hier wohl länger spielen sehen. Aber Rafael Nadal wird sie schnell darüber hinwegtrösten. In Kürze beginnt sein Match gegen den zweiten Amerikaner Jack Sock. Federer: «Jetzt geh ich so schnell wie möglich duschen, damit ich mich wieder als Cheerleader nützlich machen kann.»

