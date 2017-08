YB-Matchwinnner ist der neue Fanliebling: Wer ist dieser Lotomba?

Chouchou, französisch. Das Schätzchen. Der Liebling. Als diesen auserkoren haben die YB-Fans den gerade erst volljährig gewordenen, im Waadtland geborenen Kongo-Angolaner mit Schweizer Pass schon nach kürzester Zeit.

YB holt ihn während des Trainingscamps in Fügen. Trotz Auslandsangeboten entscheidet sich Lotomba für die Berner. Sportchef Christoph Spycher persönlich chauffiert ihn ins Zillertal. In seinem ersten Spiel gegen Wacker Innsbruck trifft er gleich. Dabei passt er nicht perfekt ins Beuteschema, denn YB will eigentlich einen für hinten links holen. Lotomba spielt rechts. Doch Ex-Servette-Meistermacher Gérard Castella, der neue Ausbildungschef in Bern, legt Spycher Lotomba ans Herz.

Als U19-Nati-Coach sagte der Genfer einst über Lotomba: «Er ist technisch gut, schnell, explosiv, läuft viel und vor allem richtig. Er ist eine Maschine!» In Bern ist man überzeugt, Lotomba könne in kürzester Zeit auch links spielen.

In Lausanne wirft ihn Fabio Celestini ins eiskalte Super-League-Wasser. 25 Spiele macht er für die Waadtländer, schiesst ein Tor. Kaum ist er bei YB, sagt Superstar Guillaume Hoarau: «Der verblüfft mich!» Nach der Kiew-Sensation ermahnt ihn «AirFrance» indes: «Sag ja die Wahrheit!» Die Wahrheit? Hoarau spielt damit auf das 2:0 an, an dem er mindestens so beteiligt war wie Lotomba. Der sagt dann kleinlaut: «Ich berühre den Ball. Gui steht dahinter. Ich denke, er hat ihn auch berührt. Dann macht der Goalie einen Fehler und tut ihn rein. Ich habe nicht gross darüber nachgedacht, wer den Ball als Letzter berührt hat – und bin losgerannt. Für mich war einzig wichtig, dass es Tor war!»

Alberto Tomba kennt Lotomba übrigens nicht, den überragenden italienischen Skitechniker der 80er- und 90er-Jahre. Den nannte man: Tomba La Bomba. Und nun: Lotomba La Bomba! Der YB-Spieler: «Das ist lieb! Das reimt sich gut.»