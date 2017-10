Zum Glück gibt ein Sixpack keine Punkte: So macht sich Ronaldo für die Schweiz heiss

Er überstrahlt sie alle: Cristiano Ronaldo (32). Der Superstar wird beim Abschlusstraining der portugiesischen Nationalmannschaft mit Argusaugen beobachtet. Jede Bewegung, jede Gestik, alles wird vom BLICK-Fotografen Toto Marti eingefangen. Klicken Sie sich durch die Bildstrecke!

Portugal-Coach glaubt an Sieg seines Teams

Portugals Innenverteidiger-Haudegen Pepe (34), neu bei Besiktas Istanbul, weiss, was auf sein Team am Dienstag gegen die Schweiz zukommt. «Wir kennen die Herausforderung, wir werden alles dafür tun, das Ticket für die WM zu lösen. Wir werden mehr als die Schweiz laufen müssen.»

Kann sich der gebürtige Brasilianer eine WM ohne Europameister Portugal vorstellen? Ex-Real-Madrid-Star Pepe: «Ich konzentriere mich erst mal auf den Dienstag und stelle mir das Spiel gegen die Schweiz vor.»

An der Pressekonferenz der Einheimischen im Bauch des Estadio da Luz sitzt Coach Fernando Santos neben Pepe. Er sagt: «Wir spielen gegen einen starken Gegner. Die Schweiz hat bisher 9 Siege in 9 Spielen geholt. Ich hoffe, wir schaffen auch den 9. Sieg.» Was für sein Team die direkte Qualifikation für die WM bedeuten würde.

Ein portugiesischer Journalist will vom Coach wissen, was er davon hält, dass der Schweizer Goalie Yann Sommer bereits den Weltmeister-Titel als persönlichen Traum ausgegeben hat. Santos: «Ich finde seine Aussage normal. Er ist der Überzeugung, dass die Schweiz mit ihrem Kader Weltmeister werden kann. Ich will, dass wir mit Portugal am Dienstag direkt zur WM kommen. Und ich hoffe, die Schweiz ist an der WM auch dabei.»

Portugal als Gruppensieger. Und die Schweiz über den Umweg der Barrage-Spiele. So tönt das Selbstverständnis bei Europameistern.