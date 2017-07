FC Dynamo Kiev - YB

Das Spiel: YB ist zu Beginn die aggressivere, bessere Mannschaft. Angeführt von Sanogo übernehmen die Berner in der ersten Viertelstunde das Spieldiktat. Gefährlich wirds allerdings nicht. Ganz im Gegenteil zu Dynamo! Gleich mit der ersten Chance gehen die Ukrainer in Führung – und machen YB das Leben schwer. Jarmolenko und Mbokani wirbeln, sorgen auch für das 2:0 (34.). Bei YB werden Defensivmängel offensichtlich. In der zweiten Hälfte dasselbe Bild. YB spielt eigentlich gut mit, wird aber höchst selten gefährlich. Und auf der Gegenseite muss Von Ballmoos mehrmals das 0:3 verhindern. Zum Teil glänzend! Der verletzungsbedingte Ausfall von Sanogo (muss in der 52. mit bandagiertem Oberschenkel raus) spielt YB natürlich auch nicht in die Karten. Als aber alle mit dem Abpfiff rechnen, überstürzen sich die Ereignisse. Aus dem Nichts schiesst Fassnacht den Anschlusstreffer. Und im Gegenzug erhöht Dynamo nochmals. Was für ein irres Spiel!

Die Tore:

1:0, 15. Minute: Jarmolenko | Mit der ersten echten Torchance gehen die Hausherren in Führung. Mbokani auf Superstar Jarmolenko, der lässt Von Bergen stehen und hämmert den Ball eiskalt vorbei an Von Ballmoos in den Berner Netzhimmel.

2:0, 34. Minute: Mbokani | Fehlpass über die linke Berner Abwehrseite. Sofort landet der Ball bei Jarmolenko. Der tanzt erneut Von Bergen schwindlig und passt perfekt in die Mitte, wo Mbokani völlig freistehend mit der Hacke vollendet – ein Traumtor!

2:1, 91. Minute: Fassnacht | Da ist es, das wichtige Auswärtstor! Assalé flankt in die Mitte, wo Fassnacht per Hechtkopfball verwandelt – Riesenjubel bei den Bernern!

3:1, 92. Minute: Harmasch | Ein langer Ball in die Spitze fällt vor die Füsse von Harmasch, der Von Ballmoos keine Chance lässt und den Endstand herstellt.

Das gab zu reden: Im Vergleich zum 2:0-Saisonauftakt gegen Basel lässt YB-Coach Adi Hütter nur mit einem Stürmer (Hoarau), in einem 4-1-4-1 spielen. Roger Assalé muss auf der Bank Platz nehmen. Und weil Miralem Sulejmani angeschlagen passen muss, fehlt den Bernern über weite Strecken der Speed.

Der Beste: Andrej Jarmolenko. Sein 1:0 mit dem schwächeren rechten Fuss ist schon ziemlich gut. Die Vorarbeit zum 2:0, als er von Bergen austanzt, als wäre der ein Viertklässler auf dem Pausenplatz, ist schlicht Weltklasse!

Der Schlechteste: Steve von Bergen oder Loris Benito? Der Eine (Von Bergen) lässt sich zweimal von Jarmolenko ausspielen. Der andere (Benito) steht mit einem schlechten Einwurf und einem katastrophalen Fehlpass am Ursprung des 0:1 und des 0:2.

So gehts weiter: YB muss bereits am Samstag wieder in die Hosen, in die Super-League-Hosen. Und zwar auswärts bei GC (19 Uhr). Das Rückspiel im Stade de Suisse in Bern gegen Dynamo Kiew folgt dann am 2. August (20.15 Uhr).

***********************************

Dynamo Kiew – YB 3:1 (2:0)

Olimpiyskyi. – 36'381 Fans. – SR: Ekberg (Sd).

Tore: 15. Jarmolenko (Mbokani) 1:0. 34. Mbokani (Jarmolenko) 2:0. 91. Fassnacht (Assalé) 2:1. 92. Garmasch 3:1.

Kiew: Koval; Morotschjuk, Khacheridi, Vida, Kadar; Sydortschuk, Schepelew; Jarmolenko, Garmasch, Gonzalez; Mbokani.

YB: Von Ballmoos; Mbabu, Von Bergen, Nuhu, Benito; Sanogo; Ravet, Aebischer, Sow, Fassnacht; Hoarau.

Gelb: 32. Nuhu (Foul)

Einwechslungen:

Kiew: Korzun (65. für Sydortschuk). Tschigankow (81. für Gonzalez). Buyalsky (92. für Garmasch)

YB: Assalé (52. für Sanogo). Bertone (62. für Aebischer). Lotomba (77. für Benito).