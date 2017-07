Zwei Traum-Assists in einer Halbzeit: Rodriguez zaubert gegen die Bayern!

Milan will wieder grande sein. Dafür wirbelten die Rossoneri an der Transferfront so offensiv wie noch nie. Eine Neuverpflichtung ist auch der Schweizer Ricardo Rodriguez.

Und der Nati-Verteidiger zeigt sich beim Test gegen die Bayern in China in glänzender Verfassung. In der ersten Halbzeit bereitet er gleich zwei Tore vor, hat massgeblichen Anteil daran, dass Milan zur Halbzeit gegen die Bayern gleich mit 3:0 führt!

14. Minute:

Rodriguez vernascht per Doppelpass mit Niang die halbe Bayern-Defensive und legt von der Grundlinie auf für Kumpel Kessie: 1:0 Milan.

25. Minute:

Freistoss Milan aus rund 30 Metern und halblinker Position. Rodriguez darf diesen Standard treten, findet mit seiner Mass-Flanke den Kopf von Cutrone – 2:0. Besser kann man diesen Freistoss nicht treten.

Milan nimmt die Bayern auch nach der Rodriguez-Show auseinander. Wieder Cutrone und Hakan Calhanoglu erhöhen bis zur 85. Minute auf 4:0. Dabei bleibts. Die Münchner erleiden eine empfindlich hohe Test-Pleite. (rab)