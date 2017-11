Amorelie Adventskalender

Es darf auch in der kalten Winterzeit ordentlich knistern und heiss hergehen. Der Adventskalender für Erwachsene sorgt für 24 erotische Überraschungsmomente. Perfekt für Paare, die neuen Schwung in ihr Liebesleben bringen oder mal etwas Neues ausprobieren möchten. Im Kalender sind verschiedene Erotikartikel zu den Themen Toys, Bondage, Body & Care, Accessoires sowie Game & Fun verpackt. Der Warenwert ist mehr als dreimal so hoch wie die Kosten des Kalenders!

Amorana Adventskalender

Sinnliches Massageöl, eine verführerische Augenbinde und erotische Spielzeuge. All das und noch viel mehr verbirgt sich hinter den 24 Türchen des Lovers Adventskalender von Amorana. Auch dieser Kalender ist perfekt für Paare. Die Geschenke sorgen sicher nicht nur für den Überraschungseffekt, es ist auch ein kontinuierlicher Push im Liebesleben gesichert – so kommt garantiert keine Langeweile auf.

Alessandro Adventskalender

24 Geschenke, mit denen Frau ihre Hände und Füsse so richtig verwöhnen kann. Der Adventskalender von Alessandro enthält nebst Nagellacken in den unterschiedlichsten Farben auch Peeling, Cremes und weitere Beauty-Überraschungen zur Pflege der Hände und Füsse. Perfekt für die Tochter, beste Freundin, Partnerin oder vielleicht freut sogar die Mutter über diesen Kalender.

Foodist Gourmet Adventskalender

Ein Kalender, der das Gourmet-Herz höher schlagen lässt. Hinter den 24 Türchen versteckt sich leckere Feinkost für alle Geniesser. Die Foodist Food-Scouts haben die süssen und salzigen Verführungen aus der ganzen Welt zusammengesucht. Freuen Sie sich auf Pralinen, Chips, Trüffel, Nüsse und vieles mehr!

Foodist Vegan and Active Adventskalender

Auch veganer sollen in der Weihnachtszeit auf ihre Kosten kommen. Dieser neue Adventskalender bietet nicht nur 24 zu 100 % vegane Geschenke, er enthält auch Produkte, bei denen man anschliessend nicht gleich ein schlechtes Gewissen haben muss. Trendfood ohne raffinierten Zucker, spannende Rezepte und Geschenkideen für Gleichgesinnte.

Kulinarische Weltreise Adventskalender

Gourmets, Hobby-Köche, Naschkatzen: das ist der Kalender für Euch! 24 ausgewählte Spezialitäten aus 12 verschiedenen Ländern über 5 Kontinente verteilt. Zutaten zum Kochen, Produkte zum Naschen und leckere Gourmet-Neuheiten verführen in 24 Geschenken. Dazu gibt es leckere Rezepte von den Herstellern. Eine unvergessliche Reise um die Welt!

L'Occitane Adventskalender

Die ökologischen und nachhaltigen Seifen, Duschgels, Parfums und Cremes der Marke L'Occitane sind sehr beliebt. Darum gibt es 2017 einen sehr exklusiven Kalender für Beauty-Freunde und solche, die ihrem Körper auch in der kalten Jahreszeit viel Gutes tun möchten. Eignet sich für jedes Alter.

Lindt Adventskalender

Er ist der Klassiker, der mit den Schöggeli. Für jeden Tag und hinter jedem Türchen steckt eine süsse Versuchung aus dem Hause Lindt. Vom ersten bis zum letzten Tag der Adventszeit bietet Lindt-Linie eine Versuchung nach der anderen – perfekt für das gewisse Etwas, das einem die kalten Dezembertage versüsst.

Adventskalender Golf

Für Golf-Fans gibt es mit diesem Adventskalender etwas sehr spezielles und hochwertiges. Hinter den 24 Türchen verstecken sich alles Überraschungen zum Thema Golf. So beginnt jeder Tag mit einem Erinnerungsstück zum Lieblingssport: Spikeschlüssel, Distanzmesser, Footoy Shoe Polish und vieles mehr, was das Golfer-Herz begehrt.

Adventskalender mit Make-Up

Männer aufgepasst! Ihr wollt eurer Beauty-Queen die Vorweihnachtszeit so richtig verschönern und dabei selbst als grosszügige Spender dastehen? Dann ist ein Make-Up-Adventskalender genau die richtige Wahl. Eignet sich natürlich auch hervorragend als Geschenk für die beste Freundin oder als Überraschung für die Tochter, Schwester, Frau oder Mutter.

Whisky, Rum, Grappa und Gin Adventskalender

Fans exklusiver Tropfen kommen bei diesen Adventskalendern voll auf ihre Kosten – die Adventszeit wird zur Degustationszeit. Vom 1. bis 24. Dezember bieten diese Kalender jeden Tag ein neues Destillat zur Verkostung. Inklusive Hintergrundinformationen und Degunotizen.

Adventskalender mit Wein

Ein Glas Wein pro Tag soll angeblich ja gesund sein. Und einem Weinliebhaber machen Sie mit diesem Adventskalender garantiert eine grosse Freude. Hinter den 24 Türchen verstecken sich sonnenverwöhnte Weine aus Spanien, Italien, Frankreich und Chile – in passender Grösse von 2.5 dl Flaschen.

Adventskalender Craft Bier

Der richtige Kalender für Mann und Frau, die auf Craft Bier stehen. Bis an Weihnachten gibt es jeden Tag ein neues Schweizer Craft Bier zu entdecken. Alle 24 Biere sind garantiert einzigartig und aus der Schweiz, handverlesen von Experten.

Adventskalender mit Sekt und Secco



Die Vorweihnachtszeit ist eine Zeit, in der es immer einen Grund zum Anstossen gibt. Und genau darum hält dieser Adventskalender 24 prickelnde Überraschungen bereit. Die Sekt- und Secco-Flaschen von 2.5 dl sind genau die richtige Überraschung für einen lieben Menschen, mit dem man gerne anstösst.

Personalierbarer Tee-Adventskalender

Wenn es draussen richtig kalt ist, dann ist ein wärmender Tee genau das Richtige. In der Adventszeit gönnen sich Tee-Liebhaber gerne eine Tasse, auf dem Sofa vor dem Fernseher oder am Kaminfeuer. Die 24 unterschiedlichen Tees sorgen für Gemütlichkeit. Das Set lässt sich mit einer persönlichen Nachricht bedrucken.

Adventskalender Wellness Zeit für Dich

Diesen Kalender möchte man sich am liebsten gleich selbst zur Adventszeit schenken. Darf man auch! Schliesslich heisst er «Zeit für Dich»! Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine kleine Wellness-Überraschung. In den kalten Dezembertagen genau das Richtige, damit sich Körper und Geist entspannen können. Die Wohlfühl-Produkte machen die letzten Tage des Jahres noch einmal richtig gemütlich.

Adventskalender zum selber Füllen

Sie möchten Ihren Liebsten die Adventszeit individuellen Geschenken versüssen? Dann sind die klassischen, selbstgemachten Adventskalender die richtige Wahl. Egal was sich hinter den 24 Türchen versteckt oder in den Säckchen verbirgt, schön präsentiert steigt die Vorfreude auf die tägliche Überraschung umso mehr. Es gibt dekorative Säckchen, Kränze und Beschriftungsaccessoires. Soll der Kalender ganz persönlich sein, suchen Sie Geschenke aus die an gemeinsame Erlebenisse erinnern oder die Lieblingsprodukte des Beschenkten enthalten.