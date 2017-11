360-Grad-Genuss: Erlebe das BlickVR-Kino in Zürich

In Zusammenarbeit mit «We Are Cinema» zeigt Blick einmal im Monat ausgewählte Virtual-Reality-Filme im Kino. Zum Beispiel unser 360-Grad-Video aus dem Cockpit eines Kampfjets der Patrouille Suisse. Mit zehn Millionen Views auf Youtube gehört es zu den erfolgreichsten 360-Grad-Videos überhaupt.

Am nächsten Montag werden drei ausgewählte VR-Filme im neuen Hiltl-Club/Restaurant «Perle» an der Zürcher Langstrasse gezeigt. Lehn dich zurück, entspann dich und lass dich mitten in die Geschichten entführen! Im Film Sonar kannst du zum Beispiel in eindrücklicher Ich-Perspektive auf einer Reise mitten durchs Weltall dabei sein.

Wann: Montag, 27.November 2017, 21.00 - 21.45 Uhr

Wo: Perle, Langstrasse 84, 8004 Zürich

Preis: Vorverkauf Tickets ab 10 Franken auf www.wearecinema.ch (Keine freien Plätze sind via Abendkasse garantiert.)

Optional: 40 Franken für ein Ticket inkl. Teller vom Hiltl Buffet & Getränk nach Wahl

VR-Kino, wie geht das?

Ein VR-Kino funktioniert ohne Leinwand. Jeder Besucher sitzt auf einem um 360 Grad drehbaren Stuhl und kriegt Kopfhörer und ein VR-Headset. So ist man voll im Film und kann sich frei umsehen. VR-Kinos sind übrigens auch für Brillenträger geeignet.