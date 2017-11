5 Tipps: Was können Schweizer von Albanern lernen?

1. Richtig zu feiern

Nichts für ungut, aber wart ihr schon mal an einer albanischen Hochzeit oder habt einen albanischen Club in der Schweiz besucht? Bei rund 500 Gästen wirst du förmlich dazu eingeladen, die Sau rauszulassen. Tanzt du mal in einer Reihe, dann willst du garantiert nicht mehr raus. Weiteres Beispiel gefällig? Die Doppeladler-Fans an der EM 2016 in Frankreich.

2. Nationalstolz

Natürlich sind auch Schweizer stolz auf ihr Land, aber bei Albanern geht das schon ein Stückchen weiter. Bei jedem zweiten Bild wird mit dem Doppelkopfadler posiert und man ist sich nie zu schade, zu erwähnen, wo man herkommt. Wenn in einem Film etwas Albanisches vorkommt oder «Bon Bon» von Era Istrefi im Radio läuft, ist das Balsam für die albanische Seele.

3. Gastfreundlichkeit

Wieder ein Grund mehr, den Balkan zu besuchen. Wenn die Menschen hören, dass du als Fremder aus der Schweiz angereist bist, bist du kein Fremder mehr. Du gehörst zur Familie. Ein Abendessen hier, ein Drink da und deine Balkanreise entpuppt sich als grosser Glücksgriff.

4. Familienzusammenhalt

Für das albanische Volk bedeutet Familie alles. Während einige Schweizer bereits mit 18 ausziehen und selbstständig sein wollen, bleiben albanische Jugendliche oftmals bis zu ihrer eigenen Hochzeit zu Hause. Nicht weil sie zu faul sind, auf eigenen Beinen zu stehen (vielleicht ein bisschen) sondern weil man sich verpflichtet fühlt, für seine Eltern zu sorgen, nachdem diese 18 Jahre lang oder mehr auf dich Acht gegeben haben. Der Bezug zur Familie geht auch nie verloren. Verwandtenbesuche stehen fast jedes Wochenende an.

5. Fussball spielen

Sorry, aber den konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Die Schweizer Nati-Kicker mit albanischer Abstammung haben wirklich alle was drauf. Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri oder Admir Mehmedi stehen alle bei europäischen Topklubs unter Vertrag. Klar, sie haben das Fussballspielen in der Schweiz gelernt, trotzdem wurde ihnen eine Stückchen Talent in die albanische Wiege gelegt.