5000 Präsidenten-Pillen sichergestellt: Dieser Donald Trump haut dich um

Was für eine Meldung: Donald Trump geht der Polizei in Osnabrück (D) ins Netz. Natürlich ist nicht der echte Trump gemeint, sondern rund 5000 Ecstasy-Pillen mit dem Konterfei des amerikanischen Präsidenten.

Am Samstagabend war ein 51-jähriger Vater mit seinem Sohn (17) von den Niederlanden unterwegs in seine Heimat nach Österreich, ehe die Autobahnpolizei Osnabrück den Wagen kontrollierte und die Präsidenten-Pillen entdeckte. Laut den Beamten haben die Party-Pillen einen Verkaufswert von 39'000 Euro. Vater und Sohn mussten ins Gefängnis – ein Richter erliess zudem Haftbefehle.

Medienberichten zufolge soll das Trump-Ecstasy bereits im Juli in grosser Zahl in Grossbritannien aufgetaucht sein. Im Darknet – einem Teil des Internets, in welchem man anonym und unerkannt surfen kann – werden sie unter dem Slogan «Trump makes partying great again» angeboten. Auf Deutsch heisst das so viel wie «Trump macht das Partyfeiern wieder grossartig» – eine Anspielung auf Trumps Wahlkampf-Slogan «Make America Great Again».