6 Tipps für Zeitreisende: So vermeidest du Jetlag

Globetrotter und Geschäftsleute kennen dieses Phänomen nur zu gut: Nach Fernflügen über mehrere Zeitzonen kommt der Biorhythmus schnell aus dem Takt. Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Schwindelgefühle können die Folge sein. Und während der Körper die Flüge in den Westen besser verträgt, trifft dich bei Flügen in den Osten der Jetlag in voller Härte. Das liegt daran, dass unsere innere Uhr nicht genau im 24-Stunden-Takt tickt, sondern etwas länger läuft. Bei einem Flug nach New York verlängert sich der Tag und das kommt unserem Rhythmus eher entgegen, als wenn wir aus den USA wieder heimkehren.

Um dem Jetlag trotz Zeitunterschied entgegenwirken zu können, haben wir für dich einige Tipps zusammengetragen.

1. Vorbereitung ist alles

Wenn du in den Westen fliegst, geh einige Tage vorher zwei Stunden später ins Bett, so dass du dann auch zwei Stunden später aufwachst. Wenn du in den Osten fliegst, dann entsprechend umgekehrt - zwei Stunden früher ins Bett, so dass du auch früher wach bist. So kannst du deinen Schlaf-Wach-Rhythmus rechtzeitig anpassen.

2. Neue Zeit

Stelle deine Uhr gleich zu Beginn des Flugs auf die Zeit des Ankunftlandes um. So kann sich der Kopf schon an der neuen Zeit orientieren und sich entsprechend verhalten.

3. Der richtige Platz

Setz dich im Flugzeug ans Fenster. Der Schlafexperte Dr. Michael Breus hat herausgefunden, dass der Fensterplatz der beste Sitz im Flugzeug ist, um Jetlag zu vermeiden. «Du wachst nicht mehr auf, weil jemand über dich klettert, um aufs WC zu gehen. Ausserdem kontrollierst du so, wie du Licht und Dunkelheit ausgesetzt bist.» Breus rät ausserdem, sich links zu setzen, wenn man auch zu Hause eher auf der linken Seite liegt und rechts, wenn man auf der rechten Seite schläft.

4. Mahlzeit

Pass auf, was du isst. Wenn du Richtung Osten fliegst und deinen Tag somit verkürzt, solltest du eher Kohlenhydrate zu dir nehmen. Also Kartoffeln, Nudeln oder Obst. Dieses macht müde und stimuliert das Schlafbedürfnis. Bei Flügen in den Westen ist eiweissreiche Ernährung besser geeignet. Fisch, mageres Fleisch, Eier oder Käse unterdrücken die Müdigkeit.

5. Natürlich ist besser

Verzichte auf Schlafmittel. Der Körper ist sowieso schon völlig durcheinander. Führe ihm jetzt nicht auch noch Medikamente zu. Mit Schlafmasken, bequemen Nackenkissen und ruhiger Musik kommst du am Ende besser durch die Zeitzonen.

6. Raus mit dir

Verhalte dich am Zielort der Uhrzeit entsprechend. Halte bis am Abend durch, bis du dich ins Bett legst und iss zu gewohnten Zeiten. Halte dich so viel wie möglich draussen auf. Das Tageslicht hilft deinem Körper, sich an den neuen Ort zu gewöhnen und hemmt die Melatonin-Produktion. Damit du nicht zu lange warten musst, bis du schlafen darfst, sollst du darauf achten, den Flug möglichst so zu buchen, dass du am Nachmittag landest. Das gilt besonders für die Flüge Richtung Osten.