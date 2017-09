Polaroid: eine Marke schreibt Geschichte

Als Edwin Land im Februar 1947 im New Yorker Hotel seine Sofortbildkamera vorstellte, bedeutete es den rasanten Aufstieg seiner Firma und einer Technik, die bis heute als revolutionär gilt. Bis dahin war die Firma lediglich dafür bekannt, dass sie Polarisationsfilter herstellte, die zum Beispiel (und auch heute noch) in Sonnenbrillen verwendet wurden. Mit der Produktion der Sofortbildkamera, wurde aus einer kleinen Firma mit einem Nischenprodukt ein milliardenschweres Unternehmen.

60 Sekunden. So lange dauerte es, bis ein Foto in der neuen Sofortbildkamera entwickelt war. Eine bahnbrechende Leistung, wie man 1937 fand. Bis dahin musste man sich nach einer Aufnahme lange gedulden, bis man das fertige Foto in der Hand halten konnte. Und genau dort setzte Polaroid mit seiner neuen Technik an. Der eigentliche Star war allerdings nicht die Kamera selbst, sondern der sich darin befindende Film. Zugegeben, heute mögen 60 Sekunden sich wie eine Ewigkeit anhören, in Zeiten wo Smartphones in sekundenschnelle Fotos schiessen können. Ausdrucken und entwickeln, das können aber auch unsere Handys noch nicht.

Mit seinem neuen Gerät machte Land die Fotografie nahbar und für jeden zugänglich. Die Kamera mit dem Film, der sich selbst entwickelt kostete bei ihrer ersten Markteinführung weniger als 100 Dollar. Was die Bildqualität betrifft, die Sofortbildkamera startete mit einem einfachen Trenndbildfilm. Das Positiv musste nach 60 Sekunden vom Negativ getrennt werden und war fertig entwickelt. Farbe: schwarzweiss beziehungsweise Sepia.

Ein Kult ist geboren

Polaroid, der Name wird bis heute von den meisten als Sofortbildkamera identifiziert, obwohl es sich dabei lediglich um die Marke handelt, von der die erste solche Kamera stammt. Mit einem erschwinglichen Preis, gutem Marketing und einer so noch nicht vorhandenen Technik schaffte es Edwin Land ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt zu begeistern. Plötzlich konnte sich fast jeder Haushalt eine Kamera leisten und schnell und unkompliziert Fotos schiessen. Die Weiterentwicklung der ursprünglichen Sofortbildkamera war der Wechsel von schwarzweiss Foto zu Farbe. Auch Die Qualität des Films wurde verbessert. Der Nachfolger des Trenndbildfilms, der Integralfilm, musste nicht mehr vom Negativ abgezogen werden. Ein eingebauter Motor beförderte den Film direkt nach dem Abdrücken aus der Kamera.

So kennen wir Polaroid noch heute. Man musste auch nicht mehr 60 Sekunden warten, bis man den Film aus der Kamera ziehen konnte. Er entwickelte sich quasi vor den Augen der neugierigen Zuschauer selbst. Ein weisses Bild, das langsam Farbe annimmt.

Der grosse Fall

Polaroid war sicher nicht das einzige Unternehmen, dass die Digitalisierung verschlief, aber wahrscheinlich war es eine der gravierendsten Geschichten. Das digitale Zeitalter holte die Marke schneller ein, als sie reagieren konnte oder wollte. Eine mit Batterie betriebene Sofortbildkamera war plötzlich langsam, während mit anderen Kameras in sekundenschnelle Fotos geschossen werden konnte, mittlerweile sind diese auch genauso schnell mit der ganzen Welt geteilt. 2001 ging die Marke Pleite, kam dank Investoren wieder zurück und meldete 2008 nach einem Milliardenbetrug Insolvenz an. Mittlerweile ist die Polaroid Kamera abermals zurück, nicht zuletzt dank einem grossen Investor.

Polaroid damals und heute

Mit ihrer Rückkehr auf dem internationalen Parkett erlebt die Polaroid Kamera zurzeit quasi eine Renaissance. Obwohl heute fast jeder ein Smartphone benutzt um Fotos zu schiessen, so übt die Polaroid Kamera eine Anziehungskraft aus. Man verbindet die Sofortbildkamera mit Spass, sie lässt sich wunderbar für Feste einsetzen und ist damit ein gern gesehener Gast auf Hochzeiten und Geburtstagen. Optisch hat sich wenig verändert, sogar die Gehäuse sehen den ursprünglichen Modellen immer noch ähnlich. Müssen sie auch, denn der Trend der Polaroid Sofortbildkamera beruht eindeutig auf ihrem Retro-Charakter.

Fujifilm hat 2016 über fünf Millionen Sofortbildkameras verkauft. In schnelllebigen digitalen Zeitalter scheinen sich die Menschen wieder mehr nach Momentaufnahmen zu sehnen, unverändert von Photoshop und Filtern. Passend haben verschiedene Marken den Trend erkannt – wir haben für Sie einige der spannenden Polaroid Kameras gefunden.

Was für ein absolutes Highlight. Solche Modelle sind heute meist nur noch auf dem Flohmarkt zu sehen. Die Sofortbildkamera von Polaroid im ursprünglichen Design – da ist Retro-Feeling garantiert. Das perfekte Mitbringsel für jede 90er-Party.

Die klassische Sofortbildkamera mit Design-Update. Das Gehäuse wurde aufgepeppt und die Kamera ist in verschiedenen Farben erhältlich. Das Bild kommt oben raus, das Format etwas kleiner als im Original, entwickelt sich aber natürlich auch innerhalb einer Minute.

Die Technik machts möglich: die Snap-Kamera ist ein Nachfolger der ursprünglichen Sofortbildkamera. Warum sollen die Schnappschüsse nur ausgedruckt verfügbar sein, wenn man sie dank internem Speicher auch später noch abrufen kann? So wird die Snap gleichzeitig zur Digitalkamera. Das Papier ist ebenfalls speziell entwickelt worden. Farbkristalle werden durch Hitze aktiviert und lassen das Bild zum Leben erwachen. So wird nicht mehr aus Versehen ein Foto belichtet.

Der Renaissance der Polaroid Kamera hat es Fujifilm sicherlich zu verdanken, dass ihr Instax Modell sich so gut verkauft. Die Kamera ist handlich, zu einem erschwinglichen Preis erhältlich und schiesst Sofortbilder in Kreditkarten-Format. Darum ist sie wohl auch so beliebt an Polterabenden, Geburtstagen oder Hochzeiten.

Der Nachfolger der Fujifilm Instax Mini 8 ist mit dem eigentlichen wichtigsten neuen Feature ausgestattet: einem Selfie-Spiegel! Damit wird es noch einfacher, auch von sich selbst ein gutes Bild zu schiessen. Die Aufnahme wird wie gewohnt direkt ausgespuckt – einfachste Bedienung für Gross und Klein.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Polaroid auch ein Luxusmodell seiner Sofortbildkamera auf den Markt bringt. Mit der Z2300 können Fotos mit einer Auflösung von 10-Megapixel geschossen und direkt ausgedruckt werden. Die Kamera funktioniert gleichzeitig auch als Drucker.

Schnappschüsse sind etwas Tolles! Immer und überall hat man die Sofortbildkamera aber meist auch nicht dabei. Eine gute Alternative ist dieser mobile Drucker. Damit kann jedes mit dem Smartphone geschossene Bild auch gleich ausgedruckt werden. Die perfekte Verbdingung zwischen damals und heute.