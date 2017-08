Die Sonne scheint, das türkisfarbene, warme Wasser glitzert, die Füsse wandern über den feinen Sandstrand und eine faszinierende Unterwasserwelt wartet darauf, von Tauchern erkundet zu werden. Nicht umsonst zählen sie zu den Top-Ten der schönsten Inseln weltweit - Die Malediven.

Die Malediven-Inseln

Westlich von Sri Lanka im Indischen Ozean liegt der Inselstaat Malediven, von dem wir meistens in Verbindung mit Luxus, Traumurlaub oder Flitterwochen hören und lesen. Insgesamt 19 Inselgruppen bezeichnet der Name Malediven. Sie erstrecken sich über mehr als 850 Kilometer und sind auf verschiedene Atolle mit Korallenriffen verteilt. Von den knapp 1200 Inseln sind nur etwas über 200 bewohnt und für den Tourismus erschlossen. Die Hauptstadt der Malediven ist Malé. Rund ein Drittel der ganzen maledivischen Bevölkerung lebt in der Hauptstadt.

Hochklassige Resorts

Türkisfarbenes Wasser, traumhafte Resorts und bester Service: auch das sind die Malediven. Wer für den 5-Sterne-Urlaub auf die Inseln reist, der darf sich über höchste Gastfreundschaft freuen und mit Sicherheit einen unvergesslichen Urlaub erleben. Mit Kindern kann man genauso gut auf die Malediven reisen – die meisten Inseln sind zwra klein, verweilen kann man sich aber immer irgendwie. Die natürliche Schönheit und das Erlebnisangebot stehen weissen Sandstränden und Schnorchelerlebnissen gegenüber.

Beste Reisezeit

Wenn bei uns der Winter Einzug hält und die Eiskristalle sich an den Scheiben einnisten, ist die beste Reisezeit für einen entspannten Badeurlaub in dem traumhaften Inselparadies. Von November bis Ende März ist es auf den maledivischen Atollen am windstillsten. Die Temperaturen fallen das ganze Jahr über selbst nachts nicht unter 25 Grad Celsius. Allerdings beginnen im April die Regentage, sind von Mai bis September am stärksten und flachen erst im Oktober langsam wieder ab. Deswegen reisen Malediven-Begeisterte gerne über die Weihnachts- und Neujahrstage in die Ferne.

Gefährdete Schönheit

Die Inseln der Malediven sind wunderschön und deshalb sehr beliebt bei Touristen. Weisse Sandstrände, kristallklares Wasser und Korallenriffe mit einer bunten Vielfalt an Meeresbewohnern locken die Touristen jedes Jahr in Scharen an. Davon abgesehen, dass mit dem Tourismus leider auch immer verschmutzte Strände einhergehen, da gewissen Menschen die Umwelt offensichtlich egal ist, haben die Malediven auch ein zweites Problem. Die meisten ihrer Inseln liegen gerade mal einen Meter über dem Meeresspiegel. Das wird mit dem ständig steigenden Meeresspiegel irgendwann zum Problem. Wer weiss, wie lange die schönen und gemütlichen Inseln noch das perfekte Reiseziel für Honeymooner und Paradies-Urlaube sein werden.

