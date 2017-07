Abgefahrene Kisten auf vier Rädern: 10 verrückte Autos vom Festival of Speed!

1. Offroad-London-Taxi

Dieses altehrwürdige London-Taxi hat anscheinend ein durchgeknallter Hobby-Tuner in die Finger bekommen. Mit Offroad-Fahrwerk, Sidepipes und Heckflügel geht die Taxe glatt als Wüstenrennfahrzeug durch. Shocking! Oder sind die Strassen in London inzwischen wirklich so mies?

2. Renn-Oldie mit Flugzeugmotor

«Die Rennfahrer damals waren eben noch richtige Kerle, nicht wie diese Formel-1-Himbeer-Bubis heute», höre ich einen älteren Gentleman neben dem Napier-Railton poltern. Im monumentalen Rennwagen von 1933 sitzt ein gewaltiger Flugzeugmotor mit 24 Litern Hubraum. Die harten Kerle donnerten mit den 535 PS und bis zu 240 km/h über die Piste.

3. Monoposto für die Strasse

Dein Vater hat vergessen, dich von kleinauf zum F-1-Piloten zu trimmen? Dann ist der BAC Mono genau richtig. Der 305-PS-Einsitzer vermittelt das Feeling eines Formelwagens auf öffentlichen Strassen. Dafür muss man bei dem 600 Kilo leichten Renner halt verzichten – etwa auf Dach, Kofferraum oder einen zweiten Sitz für das Boxenluder.

4. Robocar – Rennfahren ohne Rennfahrer

Noch weniger Platz bietet das von Daniel Simon entwickelte Robocar. Der Schöpfer berühmter Hollywood-Filmautos hatte die Idee einer Rennserie für Roboter-Autos. Die 320-km/h-Renner fahren eigenständig ihr Rennen, ohne Pilot am Steuer. Klingt irgendwie faszinierend – und fad zugleich.

5. Supercar aus Klötzchen

Keine Knete für einen Supercar? Dann steck' dir doch einen zusammen! Dieser aus über 280'000 Lego-Steinen bestehende McLaren 720S wiegt mit 1,6 Tonnen rund 300 Kilo mehr als das Orignal. Dafür hat er aber 720 PS weniger als das Vorbild aus Carbon und Aluminium.

6. Ein Frosch als Auto

Miss Piggy würde voll auf den Fiat 500 Zanzara abfahren. Die 1969 gebaute Studie erinnert mit der grünen Lackierung und den Glubschaugen an den Muppet-Star Kermit. Vielleicht blieb der zweisitzige Buggy genau darum ein Einzelstück.

7. Lightning McQueen in echt

«Es gibt ihn wirklich», stammelt der kleine Bub neben uns beim Anblick von «Lightning McQueen», dem sprechenden Rennwagen aus der animierten Filmreihe «Cars». Ob der echte so schnell ist wie der virtuelle? Und wo ist eigentlich «Sally Carrera», die vierrädrige Freundin aus dem Film?

8. Der 700-PS-Schrumpfbolide

Die gelbe Kiste sieht aus, als hätte sich Mr. Bean einen Elektro-Dragster gebaut. Dabei kann der Flux Capacitor genannten E-Racer wirklich was. Mit 700 PS beschleunigt der gelbe Knubbel von 0 auf Tempo 100 in rund drei Sekunden.

9. Das wertvollste Auto der Welt

Das geht nur in Goodwood am «Festival of Speed». Steht da einfach so auf dem Rasen – dieser Ferrari 250 GTO von 1962, einer der 36 gebauten. Das wertvollste Auto der Welt, ganz ohne Absperrungen und Security! Ein britischer Occasions-Händler bietet gerade einen an: 55 Milionen Dollar.

10. Umweltfreundlicher Elektro-Krabbler

Oldtimer fahren ohne Schadstoffausstoss? Ja, das geht. Einfach den alten VW Käfer auf Elektroantrieb umrüsten lassen. Dann beschleunigt der Krabbler in sechs Sekunden auf Tempo 100 und muss 200 Kilometer weiter wieder an die Steckdose.