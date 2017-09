Abscheuliche Erziehungsmethoden: Achtjähriger wird gezwungen, Horrorfilme zu gucken

In der Schweiz leiden mehrere zehntausend Mädchen und Jungen unter der Alkoholabhängigkeit ihrer Eltern. Die Kinder übernehmen viel zu früh Verantwortung und versuchen, die Eltern zu entlasten. Was sie dafür bekommen? Das Gegenteil der erhofften Geborgenheit: Sie werden beschimpft und geschlagen. In Grossbritannien ist nun ein neuer, abscheulicher Vorfall ans Licht gekommen.

Krank aber wahr: Ein Vater hat seine Kinder nicht nur geschlagen, sondern seinen achtjährigen Sohn als Strafe dazu gezwungen, den Horrorfilm «The Ring» anzusehen. Ausserdem soll er dem Kleinen aus «erzieherischen Massnahmen» einmal eine Spinne in den Mund gelegt haben. Die Mutter wusste nichts von den Missbräuchen seines Partners. Erst als sie selbst geschlagen wurde, erzählte der Achtjährige das Ganze seinem Lehrer und der Fall landete vor Gericht.

Im Gerichtshaus in Swnasea zeigte sich der Angeklagte einsichtig: Die Verteidigung erklärte, dass ihr Mandant selbst schockiert sei über das Ausmass, welches seine Handlungen bereits angenommen hatten. Ausserdem wolle er eine Suchttherapie besuchen.

Obwohl Richter Peter Heywood während der Verhandlung mehrmals auf den angeschlagegen, psychischen Zustand der Kinder hinwies, fiel das Urteil vergleichsweise harmlos aus: Das Gericht brummte dem Vater «nur» eine 18-monatige Bewährungsstrafe auf. Zusätzlich müsse er noch 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten und darüber hinaus einen Entzug machen.