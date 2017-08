Die Macher des beliebten Youtube-Kanals «Failarmy» haben wieder einmal ein neues Spezial-Video produziert. Dieses Mal im Fokus: Wasser und alles, was damit schiefgehen kann. Ob in der Badi, am Strand oder zu Hause mit einer Wasserflasche - das Potenzial für einen Ausrutscher ist riesig. Und dann dieser Rückenklatscher bei 03:37...

Aber trotzdem lieben wir den Sommer!