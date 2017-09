«All Night Long at The Airport»: Gestrandete Flugpassagierin tanzt Frust weg

Das Ärgerlichste, was dir am Flughafen passieren kann, ist, wenn dein Flug nicht wie geplant startet und du deshalb mehrere Stunden in der Wartehalle verbringen musst. Noch bitterer ist es, wenn du den letzten Flug des Tages verpasst hast und so die ganze Nach am Flughafen verbringen musst.

Genau das ist in den vergangenen Tagen Mahshid Mazooji passiert. Die 30-jährige Verkaufsberaterin hatte ihren Flug in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina verpasst. Doch statt Däumchen zu drehen oder sich hinzulegen, entschied sie sich einfach zu tanzen. Sie legte Lionel Richies «All night long» auf und verwandelte die Wartehalle in einen Tanzaal.

Andere Passagiere, die ebenfalls auf dem Flughafen übernachten mussten, aber auch Angestellte machten bei der eindrücklichen Performance mit und trugen so ihren Teil zum viralen Hit bei. Auf Youtube wurde das Video nämlich schon knapp 2 Millionen Mal angesehen.

Auch der Charlotte Douglas International Airport freute sich über diese Gratis-PR und bedankte sich artig auf Twitter: «Grosses Lob an Ms. Mahshid Mazooji, die eine unangenehme Erfahrung am #CLT in eine positive verwandelt hat.»