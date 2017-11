Alles rot-schwarz, oder was? Albanien feiert seinen 105. Geburtstag

Es ist der Tag, an dem deine albanischen Freunde ihre Social-Media-Kanäle rot und schwarz schmücken: Der 28. November. Der Unabhängigkeitstag der Albaner. Alleine in der Schweiz leben schätzungsweise 250'000 Albaner. Grund genug, ihren Feiertag mal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Das heutige Albanien wurde Ende des 15. Jahrhunderts vom Osmanischen Reich unterworfen und in deren Vielvölkerstaat eingegliedert. Nach über 500 Jahren der Unterdrückung rief Freiheitskämpfer Ismail Qemaili die Unabhängigkeit aus, indem er am 28. November 1912 zusammen mit Isa Boletini und Luigj Gurakuqi in Vlora im Süden Albaniens die rote Flagge mit Skanderbegs Doppeladler hisste. Fürst Gjergj Kastrioti, genannt Skanderbeg, gilt als albanischer Nationalheld und war einer der grössten Verteidiger des christlichen Europas gegen die Osmanen.

Heute ist der 28. November der «1. August der Albaner». In Albanien bleiben Schulen, Behörden und Geschäfte geschlossen. Stattdessen wird in Form von Musik- und Theatervorstellungen gefeiert.

Aber auch die in der Schweiz lebenden Albaner kommen auf ihre Kosten. Angesagte Clubs wie zum Beispiel «Rinora 4» in Rümlang ZH veranstalten jährlich Mega-Events zum Geburtstag. Weil der diesjährige allerdings auf einen Dienstag fällt und man für diesen Tag in der Schweiz nicht frei erhält, werden diese Veranstaltungen verständlicherweise auf das Wochenende verschoben. Na dann, lasst es krachen meine albanischen Freunde und alles Gute zur Unabhängigkeit – oder wie man auf Albanisch sagen würde: «Gëzuar Ditën e Pavarësisë».

