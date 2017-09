Als wären es seine eigenen: Kater kümmert sich um Waisen-Kätzchen

Der rothaarige Kater Henry lebt im Tierheim Ketchikan Humane Society in Prince of Wales, einer Insel im Südosten von Alaska. Er leidet an einer neurologischen Störung, bei der er nur sehr wackelig auf seinen Beinen steht. Als sein Tierheim jedoch eine Box mit sechs ausgesetzten Kätzchen aufnimmt, setzten bei Henry sofort die Vaterinstinkte ein.

Die Jungtiere wurden in einer Kartonschachtel am Strassenrand ausgesetzt. Glücklicherweise haben ein paar Schüler auf dem Weg nach Hause die Schachtel gefunden und ins Tierheim gebracht. Während Heather Muench, eine Mitarbeiterin des Tierheims, sich um die drei Wochen alten Kätzchen kümmert, hilft Henry fleissig mit, sorgt für Katzenwäsche und kuschelt rund um die Uhr. «Seine Pflege und Gesellschaft erhöhen die Überlebenschancen der Kleinen», sagt Muench.

Henry nimmt seine Rolle als frisch gebackener Ersatz-Papi sehr ernst. «Als wir die Kätzchen zum Tierarzt brachten, dachte er, wir hätten sie ihm weggenommen. Er war ziemlich erleichtert, als wir sie wieder zurück gebracht haben und machte sofort mit der Fellpflege weiter.»

Mittlerweile hat Henry eine Pflegefamilie gefunden und hilft auch seinen neuen Eltern, weitere jüngere Kätzchen aufzuziehen, wie z.B. seine kleinen Mitbewohner Paul und Sapphire:

Die Kleinen fühlen sich geborgen, Henry fühlt sich wohl und die Besitzer sind gerührt von seinem dermassen fürsorglichen Charakter.