Mittlerweile in der Versenkung verschwunden: 10 vergessene Supercars!

10. Vector W8 TwinTurbo

Der US-Mittelmotor-Sportwagen wirkte bei seiner Präsentation 1979 wie von einem anderen Stern. Firmenboss und Chefentwickler Jerry Wiegert packte einen über 600 PS starken Biturbo-V8 in die Karosse. Vom 322 km/h schnellen W8 wurden jedoch nur 17 Stück gebaut.

9. Cizeta V16T

Lamborghini und Ferrari boten immer nur 12-Zylinder-Sportwagen an. Der Cizeta V16T sollte mit seinem Sechsliter-V16 alle übertrumpfen. Einer der Geldgeber für das Projekt war der erfolgreiche Musikproduzent Giorgio Moroder. Doch nur acht Kunden bestellten Anfang der 1990er Jahre den 328 km/h schnellen und 300'000 Dollar teuren V16T.

8. Gumpert Apollo Sport

Roland Gumpert hatte als Audi-Motorsportchef grosse Erfolge für die Ingolstädter eingefahren. Mit diesem Knowhow wollte er seinen eigenen Supersportwagen bauen. Der 600 PS starke Gumpert Apollo erzeugt soviel Anpressdruck, dass er bei einem Tempo von 270 an der Decke fahren könnte. Leider überzeugte der Apollo zu wenig Sportwagenfans mit dem nötigen Kleingeld.

7. Lotec Sirius

Noch vor dem Bugatti Veyron sollte der 1000 PS starke Lotec Sirius des Turbo-Spezialisten Kurt Lotterschmid die 400 km/h-Grenze knacken. Doch das Projekt kam nach seiner Präsentation im Jahr 2000 nie in Gang. Diverse Investoren sprangen wieder ab. Der Sirius blieb ein Einzelstück und konnte nie beweisen, was in ihm steckt.

6. Aixam Mega Track

Schon beim Anblick des Axiam Mega Track ist klar: Aha, ein Schlechtwege-Supercar. Der hochbeinige Allradler ist mit einem 400 PS starken V12-Triebwerk von Mercedes bestückt und sollte ab 1992 solvente Wüstensöhne begeistern. Leider fanden sich bis heute nur fünf Abnehmer des Sportwagen-SUV.

5. Monteverdi Hai

Ein Supercar «Made in Switzerland» klingt doch verlockend. Trotzdem baute der Basler Sportwagenwagenfabrikant Peter Monteverdi ab 1970 vom Hai 450 SS und GTS nur insgesamt vier Stück. Lag es daran, dass der mächtige Siebenliter-V8 der Besatzung direkt hinter dem Genick sitzt?

4. Bugatti EB 110

Bei seiner Vorstellung 1991 galt der Bugatti EB 110 als technische Meisterleistung. Der allradgetriebene Supersportwagen schöpfte aus einem mit vier (!) Turbos bestückten V12 bis zu 611 PS und knackte locker die damals magische 300 km/h-Grenze. Einer der Kunden der 120 ausgelieferten Exemplare war F1-Champion Michael Schumacher. Doch 1995 musste die Bugatti Automobil Spa mit Sitz in Italien Konkurs anmelden. Die Markenrechte sicherte sich der Volkswagen-Konzern. Der Anfang des Veyron …!

3. Yamaha OX99-11

Yamaha, bekannt für seine ultraschnellen Superbikes, versuchte sich Anfang der 1990er Jahre auch an einem Supercar. Der einsitzige OX99-11 sollte F1-Technik inklusive 400 PS V12-Motor auf die Strasse bringen. Eine grosse Finanzkrise in Japan und ein astronomisch veranschlagter Kaufpreis von 800‘000 US-Dollar stoppte das Projekt.

2. Aston Martin Bulldog

Der britische Hersteller Aston Martin, bekannt für seine exklusiven und eleganten Gran Turismos, wollte Anfang der 1980er Jahre in die Supercar-Liga aufsteigen. Der 600 PS starke und avantgardistisch gestylte Bulldog erreichte bei Testfahrten eine Spitze von 307 km/h, blieb aber dennoch ein Einzelstück.

1. Panther Six

Robert Jankel, Gründer von Panther Westwinds in England, baute immer nur aussergewöhnliche Fahrzeuge. Das abgefahrenste Gefährt, der Panther Six, hatte zwei (!) Vorderachsen. Hinter dem Fahrer arbeitete ein 8,2 Liter grosser V8, der von Cadillac stammt und mit zwei Turbos bestückt wurde. Der 600-PS-Roadster soll eine Spitze von 320 km/h erreichen. Leider wurden nur zwei Exemplare gebaut. Der Panther Six war einfach zu verrückt für unsere Welt.