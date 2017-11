Ameisen, Katzen, Hunde und Affen: 8 umstrittene Tierversuche im Weltall

Bevor sich Menschen das erste Mal ins All wagten, machten die Weltraumforscher Versuche mit Tieren. Sie wollten so herausfinden, was Menschen bei ihrer Reise aushalten müssen, welche Gefahren ihnen möglicherweise drohen würden und wie sie sich schützen können. Nicht immer gingen diese umstrittenen Versuche für die Tiere glimpflich aus.

1. Fruchtfliegen

Die ersten Tiere im Weltraum waren Fruchtfliegen. Die USA schickten sie im Februar 1947 ins All, um die Wirkung der Strahlung in grosser Höhe zu untersuchen. Anschliessend kehrten die Fruchtfliegen lebend auf die Erde zurück.

2. Affe Albert II

Das erste Säugetier, welches es aufs Weltall schaffte, war ein Rhesusaffe. «Albert II.» wurde am 11. Juni 1949 von der US-Regierung in eine Höhe von gut 130 Kilometern geschossen. Bei seiner Rückkehr erstickte der Affe, ehe seine Kapsel wegen nicht funktionierender Fallschirme am Boden zerschellte.

3. Die Hunde Tsygan und Dezik

Natürlich kennen alle Laika als «erster Hund im All» - sie war aber nicht die erste: Tsygan und Dezik wurden von den Russen am 22. Juli 1951 als erste Hunde überhaupt ins All geschossen. Sie erreichten eine Höhe von 110 km und kamen unversehrt zurück. Dezik starb jedoch bei einer anderen Mission im folgenden September.

4. Hündin Laika

Obwohl sie nicht der «erste Hund im All» war, hat Hündin Laika trotzdem was geschafft: Sie wurde genau heute vor 60 Jahren losgeschickt und umkreiste als erster Vierbeiner die Erde. Überlebt hat die zweijährige Hündin den Ausflug aber nicht. Später kam nämlich heraus, dass ihre Kapsel nach nur wenige Stunden überhitzt war und Laika keine Chance mehr hatte.

5. Hunde zusammen mit Mäusen

Weil sie Hunde entspannter fanden als Affen machten die Russen mit ihren Experimenten weiter: Sie schickten am 19. August 1960 zwei Hunde (Belka und Strelka) zusammen mit zwei Hasen, 40 Mäusen und zwei Ratten ins Weltall. Alle überlebten. Am Boden sollte Strelka später sogar sechs Welpen gebären.

6. Vom All zum Schauspieler

Am 31. Januar 1961 startete der Schimpanse Ham von Florida aus ins All. Mit ihm testete die Nasa das Arbeiten im All. Er hatte die Aufgabe, einen Hebel zu drücken, sobald er ein blaues Blinklicht sah. Er meisterte sie mit Bravour. Nach 17 Minuten landete er ein paar hundert Kilometer entfernt im Atlantik und wurde anschliessend sogar als tierischer Schauspieler eingesetzt.

7. Die erste Katze

Félicette war die erste und bisher einzige Katze im Weltraum, die ihren Flug überlebte. Franzosen schickten sie am 18. Oktober 1963 in die Schwerelosigkeit, allerdings nur für rund zehn Minuten, um ihre Hirnaktivität zu messen. Das Experiment glückte und die Katze kam lebend wieder zur Erde zurück. Später wurde sie dann aber eingeschläfert.

8. Krabbeln im Weltall

Im Jahr 2013 ermöglichten Forscher sogar Ameisen einen Aufenthalt in der Schwerelosigkeit. Die Internationale Raumstation (ISS) schickte die Krabbeltiere los, um ihre Verhaltensweise zu beobachten, die für die künftige Programmierung von Robotersystemen wichtig sein könnte.

