Auf Insta: Der neuste Foodtrend ist lila

Ob blaue Smoothie-Bowls oder rote Rooibos-Cappuccinos - auf Instagram sind Food-Trends so bunt wie nur möglich. Demnach war es nur eine Frage der Zeit, bis «Ube» unter den Kochkünstlern entdeckt wird und unseren Instagram-Feed überflutet.

Bei der Yamswurzel «Ube» handelt es sich um ein Knollengemüse aus den Philippinen, wo es schon lange für die Zubereitung von Desserts benutzt wird. Mit seinem starkem Lila sticht es sofort ins Auge und erinnert optisch an die Süsskartoffel.

Das Wurzelgemüse hat durch seine leuchtende Farbe Zuckerbäcker und Foodblogger so inspieriert, dass mittlerweile mit dem Hashtag #ube rund 200'000 Bilder von Desserts und Gerichten auf Instagram zu finden sind. Von Kuchen, Glacé bis hin zu Mousse - kann man nicht genug von den lila Food-Kreationen kriegen.

Doch nicht nur optisch gibt die Yamswurzel etwas her. Ähnlich wie bei Heidelbeeren, ist sie reich an Antioxidantien, enthält viel Vitamin A, C und E und bringt somit auch viel gesundheitliche Vorteile. Geschmacklich erinnert die Wunderwurzel an Aromen wie weisse Schockolade, Vanille und Pistazien. Dass die beliebte Backzutat den Weg in den Westen gefunden hat, war demnach nur eine Frage der Zeit.

Wer dem violettem Food-Trend folgen möchte, der findet Ube in Asia-Shops oder online. Die Yamswurzel findet man in verschiedenster Form: Püriert als Brotaufstrich, zur Verfeinerung von Nachspeisen oder die ganze Wurzel als Gemüsebeilage.