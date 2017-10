Aus Solidarität zu seinem Hund: Mann (26) lässt sich versehentlich Kastrations-Tattoo stechen

Chris Mendiola aus dem US-Bundesstaat Texas hat seit sieben Jahren einen Hund. Als «Bear» 2010 zur Familie stiess, bemerkte der 26-Jährige ein Unterleib-Tattoo beim Hund. Er fand es einfach nur krank, dass sein Vorgänger dem Tier ein Tattoo verpasst haben soll. So entschloss er sich vergangene Woche – aus Solidarität zu seinem besten Freund – das gleiche Motiv am Oberarm stechen zu lassen.

Was er wahrscheinlich nicht wusste: Nach seinem Facebook-Post wurde er für seine Geste nicht etwa gefeiert. Stattdessen machte er sich zum Gespött der Internet-Gemeinde, denn viele User wiesen ihn daraufhin hin, dass dies kein gewöhnliches Tattoo sei. Es bedeutet, dass der Hund kastriert wurde.

Zur Aufklärung: In den USA ist es durchaus üblich, dass Tierschutzorganisationen Tiere nach dem Kastrieren tätowieren. Diese Tattoos sind meist sehr klein und dienen einem konkreten Zweck: Es soll verhindert werden, dass sie aus Versehen ein zweites Mal kastriert werden.

Und jetzt kommts: Mendiola soll davon gewusst haben - sagt er zumindest: «Wir haben mit unserem Tierarzt über die Tätowierung gesprochen. Ich wusste, was es bedeutet», so der 26-Jährige im Gespräch mit «Buzzfeed News». Und zu guter Letzt hat er noch eine Botschaft an diese Leute, die sich über ihn lustig machen: «Viele Leute sagen, dass sie alles für ihr Haustier machen würden. Aber würden sie sich auch ein Kastrations-Tattoo stechen lassen?»